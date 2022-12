“Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati dopo 19 anni di matrimonio” Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati. A lanciare la notizia il sito Today, secondo il quale il loro matrimonio sarebbe finito dopo 19 anni di amore e una figlia insieme. Alla base delle motivazioni una crisi diventata impossibile da risolvere. Nessun commento da parte dei diretti interessati.

A cura di Elisabetta Murina

Un'altra coppia storica del mondo dello spettacolo si è lasciata: Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti. A lanciare la notizia è stato il sito Today, secondo il quale il matrimonio tra l'attrice e il musicista sarebbe finito dopo 19 anni di amore e una figlia insieme, Maria, nata un anno e mezzo dopo le nozze.

I motivi della separazione

Stando a quanto ha fatto sapere una fonte a Today, Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sarebbero lasciati dopo quasi 20 anni uno accanto all'altra. Una decisione che lascia senza parole il pubblico ma che non stupisce gli addetti ai lavori, dal momento che negli ambienti da loro frequentati le voci di un allontanamento erano sempre più insistenti. La scelta di prendere strade diverse sarebbe stata presa di comune accordo e dettata da una crisi ormai irreparabile. Nessuno dei due, per il momento, ha commentato ufficialmente la notizia. Nei luoghi che erano soliti frequentare però pare che non si parli d'altro e che la strada verso la separazione legale sia ormai aperta.