Che Dio ci aiuti 7 dal 12 gennaio, Francesca Chillemi: “Mi manca Elena Sofia Ricci, le devo tanto” Da giovedì 12 gennaio 2023, va in onda su Rai1 Che Dio ci aiuti 7. Francesca Chillemi, intervistata da TV, Sorrisi e Canzoni, ha parlato della graduale uscita di scena di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci e della new entry Suor Teresa.

A cura di Daniela Seclì

Da giovedì 12 dicembre 2023, in onda su Ra1, Che Dio ci aiuti 7. La trama della serie tv sarà caratterizzata da importanti novità. Gradualmente diremo addio al personaggio di Suor Angela, entrato nel cuore degli spettatori grazie all'interpretazione di Elena Sofia Ricci. Mentre, Francesca Chillemi, nei panni di Azzurra, sarà sempre più protagonista. L'attrice ne ha parlato sulle pagine di TV, Sorrisi e Canzoni. Le riprese termineranno a metà gennaio e non vede l'ora di tornare a dedicarsi alla figlia Rania, che ora ha sei anni: "Il mio tempo libero è tutto dedicato a mia figlia. Non sono lunghi i periodi in cui stiamo separate. Le riprese finiranno adesso, a metà gennaio, e poi mi dedicherò completamente a lei".

Francesca Chillemi protagonista di Che Dio ci aiuti 7 nel ruolo di Azzurra

Francesca Chillemi ha spiegato che per il suo personaggio, Azzurra, non sarà facile accettare l'uscita di scena di suor Angela: "Per molte puntate farà fatica ad accettare la sua partenza. Poi cercherà di andare avanti e, mettendo in pratica ciò che ha imparato da lei, diventerà un aiuto importante per quelli che arriveranno al convento". La partenza dell'amata suor Angela, dunque, permetterà al personaggio di Azzurra di evolversi e diventare a sua volta un punto di riferimento nel Convento degli Angeli.

L'attrice sente la mancanza di Elena Sofia Ricci

Francesca Chillemi ha spiegato che, nonostante sia felice del percorso previsto per il suo personaggio, prova anche un certo dispiacere per la mancanza sul set di Elena Sofia Ricci: "In queste cose si è sempre divisi a metà: felici da una parte e meno dall'altra. Non è facile descrivere il mio stato d'animo, sono scelte che hanno preso altri. A me hanno proposto questa novità e sono contenta. […] Ma Elena mi manca, è un punto di riferimento importante per me". Quindi ha raccontato gli insegnamenti ricevuti da Elena Sofia Ricci in questi anni sul set insieme:

La devo ringraziare per tante cose. A livello professionale come recitazione e attenzione al personaggio, ma anche come attitudine verso il lavoro e le responsabilità che questo comporta. Ma mi ha insegnato ancora di più a livello umano. La parte più bella è il rapporto che si è creato tra noi. I set sono come la vita, non si va d'accordo con tutti, magari ci sono persone più compatibili di altre e io e lei lo siamo state parecchio.

L'attrice chiama Elena Sofia Ricci "zia Follia", mentre quest'ultima la definisce "Camurria": "Follia perché Elena è folle, fulminata, dice sempre che non puoi fare questo lavoro se non hai una base di pazzia, ed è vero. Io Camurria perché lo sono. Ci sono giornate in cui mi sento particolarmente in forma e devo dare fastidio agli altri e istigare".

La new entry nel cast: Fiorenza Pieri interpreta Suor Teresa

Tra le guest star di Che Dio ci aiuti 7 ci sarà anche Orietta Berti, che Francesca Chillemi ha definito "deliziosa, una grande professionista". Tra le new entry del convento, invece, c'è Suor Teresa, interpretata da Fiorenza Pieri. Questo personaggio avrà un rapporto conflittuale con Azzurra: