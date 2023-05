Eddie Murphy sarà nella nuova Pantera Rosa, l’attore in trattative per il ruolo di Clouseau Eddie Murphy, secondo Variety, è in trattative per interpretare il ruolo dell’ispettore Jacques Clouseau nel prossimo film dedicato alla saga de “La pantera rosa”.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i titoli che più hanno riscosso successo in tanti anni di cinema, c'è "La Pantera Rosa", che dal 1963 al 2009 ha intrattenuto e divertito milioni di telespettatori. L'idea di riprendere la saga era già nell'aria, stando a quanto riportato da Variety, nel ruolo dell'iconico Ispettore Jacques Clouseau, ci sarebbe Eddie Murphy. L'attore, secondo la testata, sarebbe in trattative con il regista e la produzione.

Eddie Murphy prossimo Ispettore Clouseau

La sceneggiatura è già nelle mani di Chris Benner, il film sarà diretto da Jeff Fowler che è già stato dietro la macchina da presa per Sonic, uno dei film campioni di incassi degli ultimi anni. L'attore americano, quindi, sarebbe in trattative per interpretare il ruolo dell'ispettore Clouseau, il goffo agente di polizia che da anni dà la caccia a Sir Charles Lytton, un ladro che è interessato a rubare il diamante Pantera Rosa. Il divo americano, da poco protagonista della serie Netflix "You People", prenderà il ruolo che è stato di Steve Martin nell'ultimo film dedicato alla saga, che risale ormai al 2009. Sarebbe, inoltre, il primo attore nero ad interpretarlo.

Il successo della Pantera Rosa

Il franchise della Pantera Rosa è comparso per la prima volta sul grande schermo nel 1963 con protagonista Peter Sellers, che infatti è stato tra i volti più amati dell'ispettore francese, tanto che sul suo personaggio furono creati poi dei filoni narrativi separati. Nel tempo, infatti, furono introdotte delle figure a correndo di Clouseau, come il suo capo, Dreyfus, o il suo assistente giapponese Cato, con il quale l'agente si preparava nelle arti marziali, considerate fondamentali per essere scattante e pronto a risolvere qualsiasi tipo di situazione più controversa, in cui c'è bisogno di un intervento immediato. Nel tempo, oltre Sellers, ad interpretare l'antagonista del celebre ladro, sono stati Alan Arkin, Roger Moore, sebbene in un film ciascuno, e infine il già citato Steve Martin nei primi Anni Duemila.