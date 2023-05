L’immagine di Luca Marinelli ai David di Donatello: l’attore è sul set di M. nel ruolo di Benito Mussolini L’attore, presente ai David di Donatello 68, è apparso ingrassato: è sul set di M. nel ruolo di Benito Mussolini, serie tv tratta dall’opera Premio Strega di Antonio Scurati.

Quando le telecamere staccano su di lui si stenta a riconoscerlo: Luca Marinelli è apparso irrobustito e ingrassato, seduto tra il pubblico ai David di Donatello 68. L'attore è attualmente impegnato sul set di "M.", serie tv Sky incentrata sulla figura di Benito Mussolini ed è incredibile l'aderenza anche fisica che l'attore è riuscito a creare al personaggio. Luca Marinelli figurava in nomination come miglior attore protagonista per "Le otto montagne" insieme ad Alessandro Borghi, Luigi Lo Cascio, Ficarra e Picone e Fabrizio Gifuni. Proprio a quest'ultimo è andato il premio come miglior attore per "Esterno notte".

M. Il figlio del secolo, la serie tv sky

Luca Marinelli sta tuttora girando la serie M. Il figlio del secolo nei panni di Benito Mussolini. Tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega, la serie tv racconta l'ascesa al potere del Duce. La serie, diretta da Joe Wright e prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé, si comporrà di otto episodi in tutto. La prima stagione ripercorrerà la storia della fondazione dei Fasci Italiani e arriverà fino al discorso di Mussolini in Parlamento dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti, nel 1925.