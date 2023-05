Francesco Di Leva vince il David e lo dedica alla moglie: “Mi ha reso un uomo semplice e onesto” Francesco Di Leva vince il premio David di Donatello 2023 come miglior attore non protagonista per Nostalgia: “Maggio un mese fortunato, nasce mio figlio e il Napoli vince lo scudetto. Dedico questo premio a mia moglie che mi ha reso un uomo semplice e onesto”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi David di Donatello 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera in onda su Rai Uno la premiazione dei David di Donatello 2023. La cerimonia vede alla conduzione Carlo Conti e Matilde Gioli, in diretta dai Lumina Studios di Roma. Tra i vincitori del premio anche Francesco Di Leva che ha conquistato il titolo di miglior attore non protagonista per il film Nostalgia di Mario Martone: dal palco dell'evento l'attore ha dedicato il David alla moglie Carmela, in lacrime tra il pubblico, poi ha citato il mese di maggio, "un mese fortunato". Il riferimento è allo scudetto del Napoli e alla nascita del figlio.

Le parole di Francesco Di Leva

Francesco Di Leva ha vinto il premio di miglior attore non protagonista per il film Nostalgia. Dopo essere salito sorridente sul palco dei Lumina Studios di Roma per ritirare il suo premio, ha parlato così al pubblico: "Maggio è proprio un mese fortunato. 10 maggio '87, 4 maggio 2023, mio figlio 5 maggio, 10 maggio il David di Donatello. Voglio dire grazie a Mario Martone che accompagna l amia carriera da 25 anni. Quello che ha fatto con me è quello che noi stiamo facendo a San Giovanni a Teduccio. Ringrazio i produttori, sono veramente grato. In questo momento ci sono 60 ragazzi nel nostro teatro NEST che ci guardano, li bacio tutti". L'attore ha dedicato il premio alla moglie Carmela, in lacrime tra il pubblico: "Amore mio, Carmela sta piangendo. Il premio lo dedico a lei che mi rende un uomo semplice, un uomo onesto. Io la amo per questo. Voi non lo sapete ma stasera ne state premiando due. Senza Pierfrancesco Favino io questo premio non lo avrei mai potuto ricevere". Prima di chiudere, Carlo Conti ha chiesto spiegazioni sulle tre date inizialmente citate, così Di Leva ha citato lo scudetto del Napoli: