È scomparsa la madre di Pierluigi Pardo: “Questa è la nostra ultima foto insieme” Grave lutto per il noto giornalista, conduttore e commentatore sportivo, Pierluigi Pardo: “Mi hai insegnato tutto, so che ci sarai sempre”.

Grave lutto per il noto giornalista, conduttore e commentatore sportivo, Pierluigi Pardo. Il giornalista, nato a Roma il 4 marzo 1974, ha annunciato la scomparsa di sua madre attraverso un post su Instagram: "Questa è la nostra ultima foto insieme".

Il messaggio di Pierluigi Pardo

Il conduttore, attualmente impegnato in "Ti sembra mondiale?", aveva già raccontato in diverse interviste dell'importanza che ha ricoperto per lui sua madre nel corso della vita, presente in maniera affettuosa e determinante per la sua crescita. Questo il messaggio di Pierluigi Pardo:

Questa è la nostra ultima foto insieme. Tu stavi molto male ma eri comunque bellissima. Io il solito arnese pazzo di te. Mi hai insegnato tutto fin da quando ero bambino. Non hai mai smesso. Non abbiamo mai smesso. E so che ci sarai sempre.

Tantissima solidarietà dal mondo del web. Pierluigi Pardo è un personaggio molto amato anche dai colleghi del mondo dello sport. Abbracci virtuali da parte di Ciro Ferrara, di Antonio Cassano e di Tommaso Paradiso, entrambi grandi amici del commentatore sportivo, Luca Toni, Cristiana Capotondi, Brunori, Mario Giunta, Monica Bertini e gli Autogol.

La scomparsa del padre nel 2018

Con la madre, se ne va via anche l'altro genitore di Pierluigi Pardo, che nel 2018 aveva perso suo padre, stimato e conosciuto colonnello durante la sua carriera: "Ci siamo amati, ci ameremo sempre", scrisse in quel giorno triste, "Grazie per l’esempio e le risate. E grazie a voi anche da parte di mamma per l’incredibile quantità di affetto che ci state dimostrando". Di suo padre disse in una intervista a Contrasti: "Per me pensava a una carriera da commercialista o comunque nell’ambito economico. A lui lasciare una multinazionale sembrava un azzardo. Per ora, fortunatamente, non lo è stato".

Tutto il mondo sportivo e non si stringe al suo lutto.