È morto Tom Bower, l’attore noto per Die Hard 2 e The Waltons aveva 86 anni Si è spento all’età di 86 anni l’attore americano Tom Bower, conosciuto per i suoi ruoli in Die Hard 2 e The Waltons. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

È morto all'età di 86 anni l'attore Tom Bower, conosciuto principalmente per i suoi ruoli in Die Hard 2 e The Waltons. Si è spento, lo scorso 30 maggio, durante il sonno, come confermato dalla cognata, Mary Miller, a The Hollywood Reporter spiegando che si trovava nella sua casa di Los Angeles. A ricordarlo, anche Marsha McManus, che è stata la sua manager, dichiarando alla rivista People: "Era straordinario sotto ogni punto di vista". Le cause della morte, però, non sono state ancora rese note. Bower lascia i suoi figli Viveca e Bob, avuti con la defunta moglie Ursula, e quattro nipoti.

La carriera di Tom Bower tra cinema e tv

Nato a Denver nel 1938, inizialmente Tom Bower aveva il desiderio di diventare un giocatore di baseball, finché non ha poi scoperto di avere una vocazione per il mondo dello spettacolo e, infatti, si è poi iscritto all'American Academy of Dramatic Arts nel 1956. Frequentò un workshop di recitazione con John Cassavetes e fu scelto per un suo film, Shadows, nel 1957 che fu di fatto il suo debutto cinematografico. Ottenne poi dei ruoli per il film The Rockford Files e La donna bionica, prima di entrare nel cast dei Waltons, nel 1975. Inizialmente entrò nella quarta stagione di The Wing Walker, prima di tornare nei panni del dottor Curtis Willard, il marito del personaggio di Mary Ellen. Nel 1978, nonostante il suo ruolo fosse piuttosto importante, uscì dalla serie e il personaggio di Curtis fu ucciso a Peral Harbor, salvo poi essere ripristinato la stagione successiva.

In un'intervista rilasciata due anni fa, l'attore spiegò che il motivo per cui il suo personaggio fu allontanato dalla serie, nascondeva una richiesta di aumento avanzata dalla produzione, che però non fu accolta. Quando decisero di far resuscitare il suo personaggio, lui chiese nuovamente un compenso diverso, per cui decisero di scegliere un altro attore. Intanto Bower è apparso in altri prodotti noti come Murder, She Wrote, Miami Vice, The X-Files, Roswell, the West Wing, It’s Always Sunny in Philadelphia e Criminal Minds.

Tra i suoi ultimi ruoli si ricorda quello di Lou Schanzer in El Camino – il film spin offe di Breaking Bad. Il ruolo per cui maggiormente ricordato è quello in Die Hard 2, accanto ad attori come Bruce Willis, John Amos, Reginald VelJohnson e William Atherton. Nel film interpretava l'assistente dell'aeroporto Marvin, che aiuta il John McClane interpretato da Willis a sventare un gruppo di terroristi.