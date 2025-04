video suggerito

È morto Ted Kotcheff, il regista dei cult Rambo e Weekend con il morto È morto Ted Kotcheff, il regista di Rambo e Weekend con il morto. Aveva 94 anni e si è spento serenamente in Messico dove era ricoverato sotto sedazione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

È morto il regista canadese Ted Kotcheff, firma del cinema internazionale, noto per aver diretto film diventati cult come Rambo e Weekend con il morto. Si è spento all'età di 94 anni, come confermato dalla figlia Kate al Los Angeles Times, si trovava a Nuevo Nayarit, in Messico, dove era ricoverato sotto sedazione.

La carriera Ted Kotcheff

Nato a Toronto, il 7 aprile 1931, i suoi genitori avevano origini bulgaro-macedoni. Iniziò a lavorare come operaio, poi si laureò in letteratura inglese all'Università di Toronto. La sua carriera iniziò nel 1952 come regista teatrale alla Canadian Broadcasting Corporation. Si trasferì poi a Londra, dove si trovò a lavorare tra teatro e televisione, firmando anche le sue prime regie come la commedia Tiara Tahiti (1962) e il dramma Flagrante adulterio (1965), con Laurence Harvey e Jean Simmons. Diresse La mia pistola per Billy del 1974 con Gregory Peck e anche Soldi ad ogni costo con Richard Dreyfuss, film pluripremiato che vinse anche l’Orso d’Oro al Festival di Berlino. La sua carriera cinematografica, ormai, era più che avviata, infatti dirette altre pellicole Non rubare… se non è strettamente necessario con Jane Fonda e George Segal e ancora Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d’Europa del 1978, un giallo culinario ironico con Robert Morley e Jacqueline Bisset; e I mastini del Dallas del 1979, una commedia sportiva con Nick Nolte.

Il successo di Rambo e Weekend con il morto

Nel 1982 diresse First Blood, che in Italia è conosciuto come Rambo, con protagonista Sylvester Stallone. Fu la trasposizione del romanzo di David Morrell e segnò anche una svolta per il genere action, incassando oltre 125 milioni di dollari. Kotcheff, però, decise di non firmare gli altri film della saga e spiegò il perché in un'intervista del 2016: "Nel primo film Rambo non uccide nessuno. Nel secondo, ne uccide 75. Era una celebrazione di una guerra che ho sempre considerato assurda". Altri successi firmati dal regista canadese è "Fratelli nella notte" del 1983 in Vietnam, con un cast stellare che includeva Gene Hackman e Patrick Swayze. Tra i titoli più noti Weekend con il morto del 1989, commedia nera diventata un vero e proprio cult.