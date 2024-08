video suggerito

È morto Phil Donahue, re dei talk show che inventò le domande dal pubblico: aveva 88 anni Phil Donahue, storico conduttore statunitense considerato il re dei talk show è morto all’età di 88 anni dopo aver lottato contro una malattia. L’annuncio della famiglia e l’addio di Oprah Winfrey. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

È morto Phil Donahue, conduttore televisivo, radiofonico e produttore cinematografico statunitense, eletto nel 2002 tra le migliori star della televisione di tutti i tempi da TV Guide. La notizia arriva da Today.com che riporta le parole dei familiari che hanno dato il triste annuncio: il volto televisivo de The Phil Donahue Show aveva 88 anni.

Le cause della morte e l'annuncio della famiglia

Con una breve dichiarazione, i familiari di Phil Donahue hanno annunciato la morte del conduttore televisivo statunitense, re dei talk show, avvenuta a seguito di una lunga malattia. Phil Donahue aveva 88 anni e si è spento nella sua casa a New York, circondato dai suoi cari, la moglie Marlo Thomas, attrice e comica statunitense, la sorella, i figli, i nipoti e il suo amato amico a quattro zampe, un golden retriever di nome Charlie. Nella nota si legge che "si è spento serenamente dopo una lunga malattia". La famiglia Donahue ha chiesto ai fan e alle persone a loro vicine di non inviare fiori, bensì di fare donazioni allo St. Jude Children's Research Hospital o al Phil Donahue/Notre Dame Scholarship Fund.

Phil Donahue inventò il talk tv con domande dal pubblico

Per circa 30 anni, dal 1967, Phil Donahue è stato alla guida del The Phil Donahue Show e in poco tempo diventò il re dei talk show pomeridiani statunitensi. Dopo il lancio del suo programma, durante gli intervalli pubblicitari si rese conto che dall'audience arrivavano numerose domande, così decise di rendere partecipe il suo pubblico, sia in studio che da casa, e rispondere alle loro curiosità che toccavano ogni argomento. Nel corso della sua carriera ha vinto 20 Emmy Awards, 10 come miglior conduttore e 10 per il talk show, e aprì la strada del successo ad altri conduttori noti al pubblico del piccolo schermo come Geraldo Rivera, Sally Jesse Raphael, Ricki Lake, Montel Williams e Oprah Winfrey. Quest'ultima con un post su Instagram ha salutato il suo amico e collega: "Non ci sarebbe stato l'Oprah Show senza che Phil Donahue dimostrasse che i talk diurni e le donne che li guardano devono essere prese sul serio. È stato un pioniere. Sono felice di averlo ringraziato per questo. Riposa in pace Phil".

