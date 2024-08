video suggerito

Morta Ughetta Lanari: storica annunciatrice Rai, conduttrice e speaker di RDS Radio Dimensione Suono Morta Ughetta Lanari il 7 agosto 2024. Annunciatrice RAI per quasi vent'anni, è stata anche speaker di RDS – Radio Dimensione Suono dal 1987 al 2006, con un programma quotidiano molto amato. Giornalista, doppiatrice, scrittrice, presentatrice, una colonna in Rai e in radio. Lascia il figlio Massimiliano Alto, anch'egli doppiatore e tuttora nel gruppo RDS come voce ufficiale di RAM Power e Discoradio.

Il messaggio di RDS – Radio Dimensione Suono

Voce di Radio Dimensione Suono e Dimensione Suono Soft. Dal 1987 al 2006 apriva le trasmissioni con un programma quotidiano dalle 6 alle 9. Prestava la sua voce per molti documentari e trasmissioni giornalistiche. Da diversi anni insegnante di dizione, la preferita da tanti speaker attori e doppiatori. Il figlio Massimiliano Alto, anche lui doppiatore, e tuttora nel gruppo RDS come voce ufficiale di RAM Power e Discoradio. Oggi ci ha lasciato un vero e autentico mito della radio e del doppiaggio, professionista e amica che rimarrà per sempre nei nostri cuori.

La carriera di Ughetta Lanari tra tv, radio e doppiaggio

Dopo gli esordi radiofonici come “signorina buonasera”, nel 1968 entra in RAI con un passaggio rapido in televisione nelle vesti di annunciatrice e conduttrice. La sua voce è stata prestata a tante trasmissioni, oltre a documentari e pubblicità. Ha prestato la voce a programmi di successo come Sfide, condotto in studio con l’ex pilota automobilistico e campione Alex Zanardi.

Nel 1986 è passata a Radio Dimensione Suono ed è rimasta sulle reti del gruppo fino al 2007. Parallelamente, suo anche il mondo del doppiaggio, che cercava di inserire nei suoi mille impegni. La sua passione l'ha spinta anche dall'altra parte della cattedra, portandola all’insegnamento di dizione e nel settore dell'editoria con pubblicazioni scientifiche come il “Manuale di dizione e pronuncia”, pubblicato da Giunti.

Il cordoglio di Silvia Giansanti, speaker RDS Soft

"Ti porterò sempre nel cuore illustre professionista storica che sei stata. Storica voce della RAI di Dimensione Suono, di tanti documentari e del tg5 prima pagina. Non dimenticherò mai quel pomeriggio a casa tua con la tua adorata gatta Salvi", ha scritto su Facebook la conduttrice radiofonica Silvia Giansanti.