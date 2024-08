È morto Nicola Fuiano: l’autore e voce del confessionale del Grande Fratello aveva 61 anni

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

È morto a Roma Nicola Fuiano, storico autore del Grande Fratello e voce del confessionale. Un personaggio molto caro a decine di ex concorrenti del reality show che, appresa la notizia della scomparsa, hanno voluto ricordarlo sui social. Nicola aveva 61 anni, ne avrebbe compiuti 62 tra qualche giorno.

Chi era Nicola Fuiano

Autore televisivo e teatrale, Fuiano vantava una lunghissima esperienza nel campo dello spettacolo. A lungo ha lavorato in teatro come direttore di scena. Lui stesso era abituato a stare sul palco in virtù della sua formazione da coreografo e ballerino. Nel corso della sua lunga carriera, aveva prestato la sua esperienza per decine di trasmissioni televisive di grande successo, dal Grande Fratello a La Talpa, L’isola dei famosi, Vengo Anch’io, Lunedì Gol, The Run, Cuochi e Fiamme. Negli ultimi anni aveva lavorato soprattutto per le reti Mediaset ma in passato era stato impegnato anche nella realizzazione di format per Sky, La7 e Rai. È stato inoltre coreografo di musical e film quali Porci con le ali, La Bugiarda e Correre contro. Aveva inoltre fatto parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera, di Afrodanza e del corpo di ballo del Teatro Koros.

Il ricordo degli ex concorrenti del Grande Fratello

Diversi sono gli ex concorrenti del Grande Fratello che hanno voluto ricordare pubblicamente Nicola. “Lo abbiamo sempre sputo che dietro a quella stupenda voce che ci parlava in confessionale c’era un’anima stupenda. Da ieri rallegrerà tutte le anime belle che non ci sono più”, ha scritto Marco Maddaloni, seguito da Anita Olivieri: “Nicola, che tu possa portare tutta la tua saggezza, cultura e immensa voglia di vivere anche lassù. Sono felice di averti conosciuto. Sei stato un amico e un corretto giudice con me. Che tu possa aiutare anche altri come hai fatto con noi”. “Questa mattina ho appreso la notizia e ancora non posso crederci”, ha scritto invece la vincitrice dell’ultima edizione del GF Perla Vatiero.