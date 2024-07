Corrado Mantoni avrebbe compiuto 100 anni, la moglie Marina Donato: “Temeva di essere dimenticato”

video suggerito

Corrado Mantoni, nato il 2 agosto 1924, avrebbe compiuto 100 anni. Creatore de La Corrida (ideato per la radio e poi sbarcato in tv su Canale 5 dal 1986) temeva di essere dimenticato. A rivelarlo è la moglie Marina Donato in un'intervista al Corriere della Sera: "Ancor prima di ammalarsi per l'ultima volta era solito dirmi: nessuno si ricorderà più di me. Gli proposi una scommessa: io dico che non sarà così. L'ho vinta io quella scommessa e so che lui dall'al di là lo ha visto". A 25 anni dalla morte e a 100 anni dalla nascita del conduttore, la moglie ricorda la sua carriera e parla del loro legame.

Marina Donato: "La Corrida non muore mai perché la gente ha bisogno di tv pulita"

Dopo Gerry Scotti, Flavio Insinna e Carlo Conti, toccherà ad Amadeus condurre La Corrida. Alla domanda sul perché il format sia immortale, Marina Donato risponde: "Penso che sia dovuto al fatto che la gente sente il bisogno di una tv ‘pulita' e vera". Sui conduttori che hanno raccolto l'eredità del marito, commenta:

Tutti e tre bravissimi, ognuno con il suo stile. Gerry Scotti ha portato avanti il tentativo di dare una continuità di conduzione dopo la morte di Corrado. Era profondamente garbato e ironico. Insinna ha fatto una Corrida più rivolta al giovani, mirando a un target pubblicitario ben chiaro. Conti è tornato al classico: è una persona sempre rispettosa del prossimo.

Il matrimonio con Corrado: "Solo amici intimi, anche Silvio Berlusconi"

Tra Marina Donato e Corrado Mantoni c'erano 25 anni di differenza, la loro relazione iniziò quando lei ne aveva 24 e lui 49. Si sposarono nel 1996, dopo 23 anni di convivenza e al loro matrimonio erano presenti appena 22 invitati:

Corrado voleva così, era riservatissimo. Prima però abbiamo fatto una cena con 200 amici, li abbiamo convocati senza dire niente e ci divertivamo a chiedere loro per quale motivo li avessimo chiamati. Nessuno pensava a un matrimonio dopo 23 anni di convivenza, tranne un amico che ci regalò delle lenzuola.

Alla cerimonia, officiata da Francesco Rutelli, erano presenti solo gli amici intimi e tra questi anche Silvio Berlusconi, all'epoca molto vicino a Corrado. A Marina Donato manca molto il conduttore tv, in particolare "le risate" con lui: "Al mattino io per almeno 10 minuti non parlo, non ascolto e non faccio nulla e Corrado aspettava che io entrassi in sintonia con il resto del mondo. A un certo momento regolarmente mi diceva: Ora se po’ parlà? E li incominciava la nostra giornata".