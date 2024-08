Myrta Merlino: “Pomeriggio 5 è stata una sfida dura, mi hanno chiesto discontinuità rispetto al passato”

video suggerito

Myrta Merlino tornerà a settembre alla conduzione di Pomeriggio 5. Dopo un anno in questo inedito ruolo, dove ha preso il posto di Barbara D'Urso, l'ex volto di L'aria che Tira ha tracciato un bilancio della sua esperienza, spiegando come si è approcciata al programma e al pubblico da sempre appassionato. Prima di ricominciare con la stagione televisiva, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Pantelleria con il compagno Marco Tardelli.

Il bilancio del primo anno a Pomeriggio 5

Intervistata dal settimanale Chi, Merlino ha parlato del suo primo anno a Pomeriggio 5, definendolo un "impegno difficile e stimolante", per il quale le è stata chiesta una "forte discontinuità rispetto al passato". Una sfida nuova per la conduttrice, che non si è mai tirata indietro:

Sono andata in onda in una fascia oraria per me nuova, il pomeriggio, che è un mondo a sè. A quell'ora, davanti alla tv, c'è la pancia del Paese. Sono partita con umiltà, mi sono messa in ascolto, ho cercato di capire le cose che stavano a cuore alle persone, facendo quello che per me è servizio pubblico.

Quanto al confronto con Barbara D'Urso, ‘padrona di casa' del salotto di Canale 5 per diversi anni prima di lei, ha spiegato:

Il mio lavoro era mantenere lo zoccolo duro abituato da 15 anni a un prodotto diverso, e, infanto, intercettare un pubblico nuovo. È stata dura, un un mondo lontano da me, con molti nemici, ma ho tenuto la barra dritta. Sono una giornalista e ho voluto raccontare le notizie mettendomi dalla parte di chi mi segue.

Il rapporto con il compagno Marco Tardelli

Prima di tornare in onda con Pomeriggio 5, Myrta Merlino sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Pantelleria con il compagno Marco Tardelli, giornalista. E alla domanda su come vive il fatto che lui sia stato considerato un sex symbol del calcio, la giornalista ha spiegato:

Se lo chiedi a lui ti dice che non vuole vedere le sue foto da ragazzo perché era più bello. A Roma ho messo in casa una sua foto meravigliosa e lui mi dice sempre ‘Perché mi devi ricordare come ero?'. Io lo trovo un bellissimo uomo della sua età e mi piace la sua maturità, mi trasmette sicurezza. È un uomo risolto, in pace con se stesso.