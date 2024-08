video suggerito

Myrta Merlino torna con Pomeriggio 5: “Ora nel programma mi sento a casa. Faremo dei piccoli cambiamenti” Myrta Merlino torna con Pomeriggio 5, in onda su Canale 5 da lunedì 2 settembre. La conduttrice si racconta in un’intervista, dal debutto dell’anno scorso fino ai nuovi progetti previsti nello show. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

89 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lunedì 2 settembre alle ore 16:55 torna Pomeriggio 5 con Myrta Merlino al timone. L'anno scorso per la conduttrice non è stato un debutto semplice, consapevole di dover raccogliere l'eredità dei fan affezionati a Barbara D'Urso. Tra le sfide, inoltre, quella in termini di ascolti con il collega Alberto Matano, volto de La Vita in Diretta. Merlino è impaziente di dare il via alla prossima edizione, a Tv Sorrisi e Canzoni confessa: "Stavolta sono pronta a partire in una realtà più strutturata. Ho fatto il mio programma e mi sento a casa".

Il debutto di Myrta Merlino con Pomeriggio 5

"L'anno scorso sono entrata in punta di piedi perché per me era un'esperienza del tutto nuova" spiega Myrta Merlino a proposito della scorsa stagione di Pomeriggio 5. Ora, invece, spiega di "sentirsi a casa" nel programma. "Credo tantissimo nella forza delle donne e sicuramente continueremo a raccontare le storie di violenze e di femminicidi, ma parleremo anche di battaglie civili e della capacità di reagire che hanno le donne: sorelle, madri, amiche" promette la conduttrice. Non sono previsti grandi sconvolgimenti ma qualche lieve modifica: "Il programma ha ormai dall'anno scorso la sua identità consolidata. Ma faremo dei piccoli cambiamenti. Per esempio nello studio, che immagino più vivo e vivace: al centro ci sarà "un segno", "un oggetto" attorno a cui si avvicenderanno persone e succederanno cose…".

"Bisogna mettersi al riparo dalle fake news senza inseguire fantomatici scoop"

Myrta Merlino conferma la presenza di Eleonora Giorgi, che sta affrontando un tumore al pancreas, con cui ha portato avanti "un percorso importante" e con cui ha instaurato "un rapporto di amicizia sincero". Tornerà in studio anche Antonio Caprarica, esperto di reali inglesi. "Parleremo con diversi esperti anche delle elezioni americane – anticipa la conduttrice – perché sono come un grande romanzo popolare, con Kamala Harris, una donna forte che sfida l’ex presidente Donald Trump, maschio e maschilista". Pomeriggio 5 si occuperà di cronaca nera: "Io parto sempre dai fatti, con rigore e onestà intellettuale. Verità e puntualità nella ricostruzione delle vicende vengono prima di tutto. Lo dico sempre ai miei inviati che sono i miei occhi e le mie orecchie sul campo: non bisogna inseguire piste non verificate alla ricerca di fantomatici scoop – assicura Merlino – Bisogna mettersi al riparo dalle fake news, con la qualità e l’affidabilità. Io ho cominciato con Giovanni Minoli e per me è essenziale fare servizio pubblico ovunque io sia: l'ho fatto in Rai, a La7 e lo faccio anche adesso su Canale 5".

Tra i momenti che l'hanno più colpita, quello in cui ha dovuto leggere la notizia del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchetin, quando in diretta c'era Elena, la sorella: "Mi tremavano le gambe, mi tremava la voce. Ma sono momenti in cui bisogna tenere la barra dritta. Prima di ‘Pomeriggio Cinque' non mi ero mai occupata di cronaca nera e ho imparato tanto da persone molto autorevoli e di grandissima esperienza come Luciano Garofano (biologo ed ex generale italiano dell’Arma dei Carabinieri, ndr), Marco De Franchi (ex commissario Capo di Polizia e scrittore, ndr), la psicologa Gabriella Marano…)".