video suggerito

È morto Nicky Katt, l’attore di Insomnia e Boston Public aveva 54 anni È morto Nicky Katt, attore celebre per i suoi ruoli in Boston Public, La vita è un sogno e Insomnia di Christopher Nolan. Aveva 54 anni, le cause del decesso non sono state rese note. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

306 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attore statunitense Nicky Katt, noto per i suoi ruoli in film come La vita è un sogno e Boston Pubblic, è morto all'età di 54 anni. Lo annunciano gli amici e il suo avvocato, John Sloss, il quale però non ha fornito aggiornamenti sulle cause del decesso. La morte sarebbe avvenuta lo scorso 8 aprile, ma è stata resa pubblica soltanto adesso.

La morte di Nicky Katt: l'attore aveva 54 anni

È morto a 54 anni Nicky Katt per cause al momento sconosciute. Lo hanno fatto sapere il suo avvocato John Sloss e gli amici: la data del decesso risale all'8 aprile 2025, ma la morte è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore, si legge su Adnkronos. Non sono pubbliche le informazioni sulla sua vita privata: Nicky Katt sarebbe stato sposato soltanto dal 1999 al 2001 con Annie Morse e non avrebbe avuto figli. Sui social sono tanti i messaggi dei fan condivisi per omaggiare l'attore che, per molti, "è andato via troppo presto".

La carriera di Nicky Katt: debuttò sullo schermo a 22 anni con Sister Act

Nicky Katt, nato nel maggio 1970, esordì al cinema nel 1992 ottenendo un ruolo in Sister Act – Una svitata in abito da suora. È stato un attore di riferimento per il regista Richard Stuart Linklater che lo scelse per il film La vita è un sogno. Divenne poi noto per il ruolo nella serie tv Boston Public dove interpreta l'insegnante di geologia Harry Senate. Ha recitato come co-protagonista in diversi film come Il momento di uccidere, 1 km da Wall Street, Insomnia di Christopher Nolan, Sin City di Frank Miller, Robert Rodriguez e Quentin Tarantino e ancora in World Trade Center di Oliver Stone, Grindhouse – A prova di morte di Quentin Tarantino, Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan. La sua ultima apparizione risale al 2018, quando ha recitato nella serie "Casual".