È morto Mike Batayeh: l’attore che ha recitato in Breaking Bad aveva 52 anni Mike Batayeh è morto all’età di 52 anni. L’attore che ha recitato nei panni di Dennis in Breaking Bad ha avuto un attacco di cuore nella notte del 1 giugno. La notizia arriva dai familiari con una dichiarazione a TMZ: “Siamo devastati”.

A cura di Gaia Martino

L'attore e comico statunitense Mike Batayeh, noto soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva di successo Breaking Bad, è morto all'età di 52 anni. La notizia arriva da TMZ: la famiglia dell'attore con una dichiarazione ufficiale al tabloid ha spiegato che è morto lo scorso 1 giugno 2023 nel sonno. "Con grande tristezza e con il cuore distrutto, annunciamo la scomparsa del nostro caro fratello", le parole delle sorelle.

Mike Batayeh è morto in seguito ad un attacco di cuore

Mike Batayeh ha avuto un attacco di cuore mentre dormiva nella sua casa nel Michigan, in America. Si è spento lo scorso 1 giugno nella notte ma la notizia arriva solo oggi. La famiglia ha comunicato nelle ultime ore la perdita con una dichiarazione al tabloid TMZ. La sorella dell'attore, Diane, ha spiegato che il fratello non aveva mai avuto problemi di cuore prima d'ora: "La sua morte è stata improvvisa" ha continuato, spiegando che "sono tutti devastati ora dalla perdita". "Mancherà molto a coloro che lo hanno amato, mancherà la sua grande capacità di portare risate e gioia a tanti", le parole dei familiari al tabloid.

Il ruolo di Mike Batayeh in Breaking Bad

Mike Batayeh è apparso in 3 episodi della pluripremiata serie televisiva, Breaking Bad, nel ruolo di Dennis Markowski, il gestore della lavanderia a gettoni industriale di proprietà di Gustavo Fring che fungeva da copertura per il laboratorio di metanfetamine nel quale il Walter White di Bryan Cranston e il Jesse Pinkman di Aaron Paul producevano tonnellate di sostanze. Oltre ad avere interpretato il ruolo di Dennis, Mike Batayeh è stato un comico di successo, che ha viaggiato in tutto il mondo e ha prestato anche la voce in "The Bernie Mac Show", "Boy Meets World" e "CSI: Miami". Ha recitato inoltre in American Dreamz di Paul Weitz, Don't Mess with the Zohan, Gas e ha interpretato il ruolo principale di Mike nel film del 2012 Detroit Unleaded.