È morto Mark Margolis, l’attore di Breaking Bad aveva 83 anni Mark Margolis, l’attore noto per aver interpretato Hector Salamanca nelle serie tv di successo Breaking Bad, è morto ieri 3 agosto 2023 all’età di 83 anni.

A cura di Gaia Martino

Mark Margolis, l'attore noto per aver interpretato Hector Salamanca nelle serie tv di successo Breaking Bad, è morto ieri 3 agosto 2023 all'età di 83 anni. Ad annunciare la scomparsa è il figlio Morgan Margolis, attore e CEO di Knitting Factory Entertainment, si legge su The Hollywood Reporter. Il celebre attore nato a Filadelfia nel novembre del 1939, si sarebbe spento dopo aver lottato contro una breve malattia al Mount Sinai Hospital di New York City.

I ruoli di Mark Margolis nei film e serie tv cult

Si è reso noto al grande pubblico per l'interpretazione del killer Alberto nel film Scarface di Brian De Palma, prima di approdare nel cast di altri grandi titoli del cinema. Mark Margolis vanta infatti oltre 70 crediti cinematografici in cinquant’anni di carriera. Prese parte alla soap Santa Barbara in cui recitò il ruolo di Helmut Dieter, poi a film e serie tv come "Il boss dei boss", "The Practice – Professione avvocati", "The Black Donnellys", "Star Trek: The Next Generation", "Oz" e "American Horror Story". Margolis si definì un "attore operaio", in un'intervista raccontò: "Sei mesi dopo Scarface ho dovuto accettare la proposta di un mio amico di lavorare nel settore immobiliare, altrimenti non sarei riuscito a tirare avanti". Poi raggiunse il meritato successo. Riguardo il suo ruolo in Breaking Bad disse: "Sono entrato nello show pur conoscendo soltanto l'episodio in questione, ma, siccome non si tiene conto del giusto, i fan mi hanno preso subito in simpatia. Qualcuno mi ha chiesto: ‘Come hai fatto a interpretare un personaggio così orribile?', e io gli ho risposto: ‘Hai parlato con i miei amici? Be', ti risponderanno che sono piuttosto infelice di cominciare"; tuttavia, Breaking Bad è stata la migliore esperienza televisiva di tutta la mia vita. La sceneggiatura, la troupe, gli attori. Senza contare il New Mexico, ne vado letteralmente pazzo".