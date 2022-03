È morto John Stahl, l’attore di Game of Thrones aveva 68 anni È morto all’età di 68 anni l’attore scozzese John Stahl, noto per aver preso parte a due stagioni della serie Game of Thrones.

A cura di Ilaria Costabile

Si è spento all'età di 68 anni l'attore e regista scozzese John Stahl, noto per aver interpretato il ruolo di Rickard Karstark in due stagioni di una delle serie televisive più conosciute degli ultimi anni, ovvero Game of Thrones, oltre che il personaggio di Inverdarroch nella longeva soap opera inglese Take The High Road. La sua scomparsa è avvenuta il 2 marzo sull'isola di Lewis, dove ha lasciato sua moglie Jane Paton. Non sono state fornite ulteriori informazioni in merito alle cause della morte.

La carriera tra teatro e televisione

L'attore nutriva una forte passione per la recitazione e per il teatro, che ha portato avanti per lunghi anni, destreggiandosi tra produzioni televisivi e cinematografiche oltre che, per l'appunto teatrali. Stahl, originario di Sauchie nella regione scozzese del Clackmannanshire, è stato protagonista anche in numerosi spettacoli alla Royal Shakespeare Company e al National Theatre. Tra i suoi ruoli e collaborazioni più note vi è quella di Frankenstein spettacolo diretto da Danny Boyle al Royal National Theatre nel 2011, poi trasmesso anche sul piccolo schermo attraverso il circuito del National Theatre Live. Non sono mancate nella sua carriera apparizioni televisive, oltre che in Game of Thrones, anche in altri produzioni, l'ultima apparizione è stata nel 2016 nella serie Shetland.

Il ricordo del mondo dello spettacolo

I messaggi di cordoglio del mondo dello spettacolo inglese, infatti, non sono tardati ad arrivare sui social, dove in molti hanno manifestato il loro dispiacere al diffondersi della notizia. Il drammaturgo scozzese Peter May, infatti, ha commentato la dipartita dell'attore con parole di profondo affetto: "Terribilmente triste sapere che il mio vecchio amico, John Stahl, è morto. Ho scritto così tante scene per il personaggio di Inverdarroch che ha interpretato in Take The High Road".