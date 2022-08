È morto Joe E. Tata, Nat Bessicchio in Beverly Hills 90210: l’attore aveva 85 anni L’attore che ha interpretato il ruolo di Nat Bussichio in Beverly Hills 90210, il proprietario del Peach Pit, Joe E. Tata è morto all’età di 85 anni: su Instagram il saluto del compagno di set Ian Ziering, Steve nel telefilm.

A cura di Gaia Martino

Joseph Evan Tata alias Joe E. Tata, l'attore celebre per aver interpretato Nat Bussichio in Beverly Hills 90210, il proprietario del Peach Pit, il punto di ristoro dei personaggi della serie Brandon, Brenda, Dylan, Kelly, è morto all'età di 85 anni. Soffriva di Alzheimer dal 2014, e il compagno di cast Ian Ziering, Steve nella famosa serie televisiva, ha pubblicato un post in suo ricordo. Joe E. Tata ha lavorato anche in altri telefilm di successo come Streghe e General Hospital.

Il saluto di Ian Ziering, Steve Sanders in Beverly Hills 90210

Con un post su Instagram Ian Ziering, volto di Beverly Hills 90210 che ha recitato nei panni di Steve Sanders, ha salutato Joe E. Tata, suo compagno di set, ricordando la scomparsa di altri volti della serie tv come Jessica Klein e Denise Douse.

Negli ultimi mesi abbiamo perso Jessica Klein, una delle scrittrici e produttrici più prodigiose di 90210, Denise Douse, che interpretava la signora Teasley, e ora sono molto dispiaciuto per la scomparsa di Joe E Tata.

Ha ricordato l'attore come un "veterano" del cinema – "Ricordo di averlo visto in Rockford Files con James Garner anni prima che lavorassimo insieme in 90210. Era spesso uno dei cattivi di sfondo nella serie originale di Batman" – esaltando la sua personalità e il suo talento: "Una delle persone più felici con cui abbia mai lavorato, era tanto generoso con la sua saggezza quanto con la sua gentilezza".