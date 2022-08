Da Jennie Garth a Jason Priestley: il tributo di tutto il cast di Beverly Hills 90210 La morte di Joe E. Tata, il Nat di Beverly Hills 90210, ha lasciato grande tristezza nel cuore di tantissimi fan e anche degli attori. Le reazioni: “Non ce ne sarà mai un altro come te”.

La morte di Joe E. Tata, il Nat di Beverly Hills 90210, ha lasciato grande tristezza nel cuore di tantissimi fan che sono cresciuti con la popolare serie tv (all'epoca, li chiamavano ancora telefilm – a volte persino: telefilms, con una drammatica ‘esse' finale). L'intero cast di Beverly Hills 90210 – Jennie Garth, Tori Spelling, Ian Ziering, James Priestley, Brian Austin Green, ovvero Kelly, Donna, Steve, Brandon, David – hanno reso omaggio al grande attore scomparso. Vediamo come.

L'omaggio dei protagonisti di Beverly Hills 90210

In un tweet, Jennie Garth ha ricordato la grande disponibilità di Joe E. Tata, il grande modo di fare dell'artista e il suo essere sempre presente per tutto il gruppo di lavoro: "Mi sento come se ci fosse una festa di reunion in corso al Peach Pit in paradiso e trovo conforto sapendo che un giorno ci sarà un posto per me circondato dai miei cari amici".

Anche Steve, ovvero Ian Ziering, ha ricordato l'attore su Instagram ricordando pure un'altra scomparsa, quella di Jessica Klein, storica sceneggiatrice della serie, così come Denise Douse che interpretava la signora Teasley. Mentre Tori Spelling lo ha definito "uno degli esseri più intelligenti, gentili, straordinariamente dotati che io abbia mai incontrato" e ha postato la foto di una sequenza storica di Beverly Hills 90210, Nat che accompagna all'altare Donna, che ha perso suo padre.

Il video pubblicato da Brian Austin Green

Grande commozione per un video pubblicato da Brian Austin Green, che nella serie tv interpretava David Silver. Si tratta di una reunion recente che testimonia il grande affetto che i due attori condividevano: "Joe era come una persona di famiglia e di sicuro mancherà a tutti".

Jason Priestley era l'attore che con Joe E. Tata ha condiviso probabilmente più scene, visto che Brandon Walsh, il suo personaggio, è partito proprio lavorando al Peach Pit di Nat. Scrive Jason Priestley: "Oggi abbiamo perso un caro amico e boss della tv, Joe E. Tata. Nat Bussichio è stata una parte importante di Beverly Hills 90210 e Joe era una parte importante della mia vita. Riposa in pace Joe. Non ce ne sarà mai un altro come te".