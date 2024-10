È morto Gavin Creel, star dei musical Hello, Dolly e Hair: l’attore teatrale aveva 48 anni

video suggerito

É morto Gavin Creel. Aveva 48 anni e a luglio gli era stato diagnosticato un sarcoma. Nel 2017 ha vinto un Tony Award e nel corso della sua carriera ha fatto parte del cast di diversi musical, come Hair, Waitress e The Book of Mormon.

A cura di Elisabetta Murina

É morto Gavin Creel. L'attore teatrale, stella di Broadway, aveva 48 anni. Nel 2017 ha vinto un Tony Award per la sua interpretazione in Hair. Nel corso della sua carriera ha fatto parte del cast di musical come Hello, Dolly!, Waitress e The Book of Mormon. A luglio gli era stata diagnosticata una forma di sarcoma.

La carriera di Gavin Creel

Nato in Ohio nel 1976, Creel ha portato avanti fin da subito la sua passione per la recitazione e il teatro. Subito dopo la laurea all'Università del Michigan, venne scelto per interpretare il ruolo da protagonista nel tour di Fame: The Musical, la versione teatrale del film Saranno Famosi. Nel 2001 si è trasferito a New York e da quel momento ha iniziato a prendere parte a diversi musical, diventando una vera e propria stella di Broadway. É stato Cornelius Hackl nel revival del 2017 del musical Hello, Dolly! diretto da Jerry Zaks, poi nel 2019 ha interpretato il ruolo del Dr. Pomatter in Waitress di Sara Bareilles. Ha vinto anche un Tony Award (gli Oscar del teatro) per The book of Mormon, dove ha vestito i panni del mormone Elder Price. Il suo ultimo progetto è stato Into the woods. Nel corso della sua carriera anche alcuni film, come Eloise al Plaza e Eloise a Natale insieme a Julie Andrews. Fu anche tra i fondatori, insieme a Rory O'Malley e Jenny Kanelos, di un'organizzazione per i pari diritti alle coppie omosessuali (Broadway Impact).