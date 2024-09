È morto Glauco Mauri, il maestro del teatro italiano era atteso sul palco ieri sera: aveva 93 anni

video suggerito

Sarebbe dovuto andare in scena ieri sera, sabato 28 settembre 2024, con De Profundis di Oscar Wilde, da lui stesso rivisitato. Glauco Mauri, pilastro del teatro italiano, è morto nella notte, dopo aver annullato il suo spettacolo in programma al Teatro Vascello di Roma. Si è spento nella Capitale all'età di 93 anni: il prossimo 1 ottobre avrebbe compiuto 94 anni.

La morte di Glauco Mauri dopo aver annullato lo spettacolo a Roma

Glauco Mauri era atteso al Teatro Vascello di Roma ieri, dove era in programma lo spettacolo De Profundis di Oscar Wilde da lui rivisitato. Dopo l'annuncio dal sito del teatro che ha scritto sulla locandina "Spettacolo annullato", è arrivata la spiacevole notizia, poi confermata dalla storica compagnia Mauri Sturno, da lui fondata, all'ANSA. Glauco Mauri è morto nella notte a 93 anni: il prossimo 1 ottobre avrebbe compiuto 94 anni. Sconosciute, al momento le cause della scomparsa, ma da tempo, in diverse occasioni, l'attore si era trovato costretto a lasciare il palco per malori. Non era sposato e non ha avuto figli, lascia i "nipoti acquisiti", i figli di Roberto Sturno – suo carissimo amico morto il 22 settembre 2023 – Riccardo Vania e Tommaso Mirò. La sua ultima intervista risale a pochi giorni fa. Al Corriere, prima di andare in scena con Oscar Wilde, aveva spiegato da dove era nata la scelta di recitare il De Profundis: "La messinscena coincide con una triste ricorrenza: un anno fa, il 22 settembre, è scomparso Roberto Sturno. Dedico a lui questo omaggio artistico", le parole.

La carriera tra cinem, teatro e tv

Nato a Pesaro nel 1930, interprete di Shakespeare, Molière, Pirandello, Dostoevskij, Goldoni, Glauco Mauri è stato per settant'anni in scena. È stato anche protagonista della tv, nei primi sceneggiati in onda sulla Rai, e del cinema: ha recitato in La Cina è vicina di Marco Bellocchio, poi in Profondo rosso di Dario Argento, in Ecce bombo di Nanni Moretti.