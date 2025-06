È morto Devin Harjes, l’attore di Daredevil e Manifest aveva 41 anni: “A febbraio la diagnosi di tumore”

video suggerito

É morto Devin Harjes, attore noto per i suoi ruoli in serie di successo come Boardwalk Empire – L'impero del crimine, Daredevil, Gotham e Manifest. Aveva 41 anni. Stando a quanto riporta The Hollywood Reporter, lo scorso febbraio aveva ricevuto una diagnosi di tumore.

A cura di Elisabetta Murina

É morto Devin Harjes, attore noto per i suoi ruoli in serie tv di successo come Boardwalk Empire – L'impero del crimine, Daredevil, Gotham e Manifest. Aveva 41 anni. Stando a quanto riporta The Hollywood Reporter, il decesso è avvenuto lo scorso 27 maggio all'ospedale di Mount Sinai West di New York. Lo scorso febbraio aveva ricevuto una diagnosi di tumore.

La carriera di Devin Harjes, da Boardwalk Empire a Manifest

Nato nel luglio del 1983 a Lubbock, in Texas, poco più che adolescente Harjes si è trasferito a New York per inseguire la sua passione per la recitazione. Gli esordi con cortometraggi universitari e film indipendenti, mentre la popolarità grazie al ruolo del pugile Jack Dempsey nella serie di successo Boardwalk Empire firmata HBO. Il pubblico lo ha apprezzato anche come Oscar in Daredevil, prodotta da Marvel per Netlifx e ancora Gohtam, Orange Is the New Black, Blue Bloods, Fbi, Elementary, Rebel in the Rye, Boyz of Summer, The Forest Is Red, When the Shadow Falls e Surprise Surprise, Mr. Conovy. Il suo ruolo più recente è stato quello di Pete Baylor nella terza stagione di Manifest.

La vita privata di Devin Harjes

Devin Harjes era sposato con Shiva Shobitha, a sua volte attrice nella serie Gotham. L'attore lascia anche i genitori Randy e Rosanne e la sorella Trish. In suo onore è stata aperta una raccolta fondi, il cui ricavato andrà a sostegno di bambini che si occupano di spettacolo, passione di Devin. Sul sito a lui dedicato, si legge che anziché fiori per rendergli omaggio è possibile appunto fare una donazione.