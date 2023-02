É morto Cody Longo, l’attore di “Vita da Popstar” aveva 34 anni É morto Cody Longo, attore americano noto anche per i suoi ruoli in “I giorni della nostra vita” e “Hollywood Heights- Vita da popstar” . Aveva 34 anni. Ancora sconosciute le cause del decesso. In passato aveva avuto problemi di alcolismo.

A cura di Elisabetta Murina

É morto Cody Longo, attore americano noto anche in Italia per i suoi ruolo in I giorni della nostra vita e Hollywood Heights- Vita da popstar. Aveva 34 anni. A farlo sapere il suo agente e amico, Alex Gitelson, al sito americano The Hollywood Reporter. Non sono ancora state rese note le cause del decesso. A trovare il suo corpo a Austin, in Texas, è stata la moglie.

Non ci sono ancora notizie certe riguardo alle cause della morte, anche se la famiglia crede che possa trattarsi di una ricaduta nell'abuso di alcol. In passato infatti, l'attore aveva avuto problemi di alcolismo e si era disintossicato la scorsa estate. A trovare il corpo è stata la moglie, Stephanie Clark, che ha subito cercato di rianimarlo dopo averlo trovato disteso a letto. Poi la donna ha chiamato la polizia, ma ormai era troppo tardi. "Cody era tutto il nostro mondo. Era un padre straordinario e il miglior marito", ha dichiarato la donna, con cui era sposato dal 2015, in una nota ufficiale. Insieme hanno avuto tre figli, Lyla, Elijah e Noah, rispettivamente di 7, 5 e 1 anno.