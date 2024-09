video suggerito

È morto Chad McQueen, l’attore di Karate Kid e figlio di Steve McQueen aveva 63 anni Chad McQueen, attore e produttore, si è spento mercoledì 11 settembre nel suo ranch a Palm Desert. Nel 2020 era rimasto gravemente ferito dopo una caduta, da allora non si era mai ripreso completamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

128 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto Chad McQueen. L'attore, produttore e figlio della star Steve McQueen aveva 63 anni. Nel corso della sua carriera aveva recitato anche nei primi due film di Karate Kid interpretando il personaggio di Dutch. McQueen era rimasto ferito dopo una brutta caduta avvenuta nel 2020 e da allora non si era mai completamente ripreso. Ad annunciare la morte, i figli Chase e Madison e la moglie Jeanie.

Morto Chad McQueen, l'annuncio dei figli Chase e Madison

Ad annunciare la notizia della morte di Chad McQueen sono stati la moglie Jeanie e i figli Chase e Madison, in un post pubblicato su Instagram: "Con dolore annunciamo la morte di nostro padre Chad McQueen. Il suo notevole viaggio come padre amorevole e il suo incrollabile impegno verso nostra madre hanno davvero costituito l'esempio di una vita piena di amore e dedizione". La nota prosegue:

La sua passione per le corse non solo ha evidenziato il suo talento eccezionale, ma è stata anche un modo per onorare la memoria di suo padre, un testamento ai valori che gli sono stati tramandati. Ci ha trasmesso la sua passione, conoscenza e dedizione e continueremo a portare avanti ciò che abbiamo ereditato da lui e dai nostri nonni. Come famiglia dobbiamo affrontare questo momento difficile e chiediamo gentilmente che venga rispettata la nostra privacy mentre commemoriamo e celebriamo la sua vita straordinaria. Con sentita gratitudine, Jeanie, Chase e Madison.

Le cause della morte del figlio di Steve McQueen

Chad McQueen è morto mercoledì 11 settembre nel suo ranch a Palm Desert in California. The Hollywood Reporter ha contattato Arthur Barens, un amico di vecchia data dell'attore e produttore. Così, ha appreso che il sessantatreenne non si era mai completamento ripreso dalla brutta caduta avuta nel 2020. Fino all'aggravarsi delle sue condizioni che nei giorni scorsi hanno portato alla morte.