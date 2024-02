È morto Buddy Duress, l’attore di Good Person aveva 38 anni È morto Buddy Duress, la star di Good Time con Robert Pattinson, a soli 38 anni. L’attore è morto lo scorso novembre a seguito di un arresto cardiaco, ma la notizia arriva soltanto nelle ultime ore dal fratello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il magazine People annuncia la morte di Buddy Duress, attore americano noto per i suoi ruoli in Heaven Knows What, Good Time, Funny Pages e Person to Person. Si legge che il fratello, Christopher Stathis, ha reso pubbica la notizia soltanto nelle ultime ore rivelando che l'attore è morto lo scorso novembre, nel 2023, dopo essere stato colpito da ‘un arresto cardiaco dovuto a un cocktail di farmaci‘. L'attore aveva 38 anni.

La morte di Buddy Duress annunciata solo ora

Buddy Duress, morto lo scorso novembre stando alla testimonianza del fratello rilasciata a People, ha recitato accanto a grandi nomi del cinema tra cui Robert Pattinson nel film ‘Good time'. Il regista e sceneggiatore Karales, conosciuto come LowRes Wünderbred, che ha lavorato al film Mass State Lottery – con Duress nel cast – ha reso omaggio all'attore con un tweet su X: "Quest'uomo era un vero tesoro. Senza dubbio, Buddy Duress è stata una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato e le sue storie non avevano rivali. Ricordo di averlo visto in Good Time nel 2017 e di aver detto: "Questo è ciò che deve essere il futuro della recitazione". Quel ragazzo. Ha portato sullo schermo una certa autenticità e carisma che non si vedono più" – ha continuato Karales – "Era un sogno inserirlo nella Mass State Lottery e mi sento privilegiato di essere stato il suo direttore e suo amico."

Dubby Duress aveva un passato segnato da dipendenze e problemi con la legge. Nel 2013 fu rilasciato dal carcere Rikers Island, a New York City, "ma era in fuga". "Dopo aver saltato un programma di ricovero dopo l'abuso di farmaci" – racconta People – L'attore fu catturato dalla polizia e restò in carcere per oltre un anno. Una volta rilasciato di nuovo, Josh Safdie – sceneggiatore di Good times – chiese a Dubby Duress di scrivere un diario, in prigione, sul tempo trascorso dietro le sbarre. Adattò così i suoi racconti al film al quale poi prese parte l'attore, una volta fuori. Dopo il suo ruolo accanto a Robert Pattinson Dubby Duress ha continuato a recitare in altri film tra cui The Mountain e The Great Darkened Days, nel 2019 fu arrestato di nuovo, accusato di furto. A tirarlo fuori furono il regista di Flinch, Cameron Van Hoy e Jo-Anne, ma l'attore fu riportato nuovamente a Rikers con l'accusa di possesso di spranghe e di una sostanza illegale.