È morto Bernard Cribbins, l’attore star di Doctor Who È entrato a far parte dell’universo Doctor Who nei panni di Tom Campbell. Di recente aveva girato le ultime scene per l’episodio speciale di Doctor Who, in occasione del 60esimo anniversario della serie tv che sarà diffuso nel 2023.

A cura di Giulia Turco

È morto Bernard Cribbins, attore, comico e cantastorie conosciuto soprattutto per il suo ruolo ricorrente in Doctor Who, al fianco di David Tennant e Catherine Tate. L’artista, lanciato nel cinema dalla versione di David Copperfield del 1956, è morto all’età di 93 anni. L'attore era molto apprezzato anche dalla generazione di bambini degli anni '70 che lo hanno conosciuto nel film The Railway Children.

La carriera di Bernard Cribbins

L’attore ha recitato in numerosi film degli anni ’70, tra i quali Carry on Jack e Carry on Columbus di Alfred Hichcock. Per la prima volta è entrato a far parte dell’universo di Doctor Who con il film Invasion Earth 2150 d.C di Dalek insieme a Peter Cushing interpretando Tom Campbell. Ha poi recitato nella serie revival del 2007 nei panni di Wildred Mott, nonno del personaggio di Catherine Tate, Donna Noble. Di recente aveva girato le ultime scene per l’episodio speciale di Doctor Who, in occasione del 60esimo anniversario della serie tv che sarà diffuso nel 2023. L’attore era molto conosciuto dalla generazione di bambini degli anni ’70, che lo hanno apprezzato come narratore e cantastorie oltre che per il suo ruolo di capostazione Albert Perks nel film del 1970 The Railway Children.

Il ricordo dello showrunner di Doctor Who

È stato lo showrunner di Doctor Who a piangere tra i primi la sua scomparsa. “Sono così fortunato ad averlo conosciuto. Grazie di tutto, mio vecchio soldato, una leggenda che ha lasciato il mondo”, ha scritto sui social Russel T David. A dare la notizia era stato il suo agente che ha diffuso una nota tramite i media: “Il contributo di Bernard all’intrattenimento britannico è indiscutibile. Era unico, rappresentava il meglio della sua generazione e mancherà molto a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e lavorare con lui”.