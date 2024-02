È morto Ben Lanzarone, il compositore delle sigle di Happy Days e Love Boat aveva 85 anni È morto, a 85 anni, Ben Lanzarone. Il compositore e direttore musicale è diventato noto per aver scritto le sigle di popolari serie come Dynasty, Happy Days e Love Boat. A darne notizia la famiglia con un comunicato. Lascia la figlia Nikka Graff avuta con l’ez moglie Ilene Graff, con cui è stato sposato per oltre 45 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto Ben Lanzarone. Compositore e direttore musicale, aveva 85 anni ed è diventato noto per aver scritto le sigle di popolari serie come Dynasty, Happy Days e Love Boat. La scomparsa è avvenuta lo scorso 16 febbraio nella sua casa di Los Angeles per un tumore ai polmoni. A darne notizia la famiglia con un comunicato.

La carriera di Ben Lanzarone

Nato a new Yotk nel 1938, Lanzarone ha avuto fin da bambino una grande passione per il mondo della musica che, crescendo, ha trasformato nel suo lavoro. Si è diplomato alla High School of Music and Art di New York e ha poi conseguito un doppio master alla Manhattan School of Music. Ha iniziato la sua carriera come pianista classico, viaggiando in tourneé con artisti come Frank Sinatra, Art Garfunkel, Mary Travers, Anthony Newley, Petula Clark. A Broadway è stato direttore musicale della produzione originale del musical Grease dal 1972 al 1980.

Nel corso della sua carriera ha poi intrapreso una lunga collaborazione con i produttori televisivi Aaron Spelling e Douglas S. Cramer, creando le colonne sonore di famose soap come Dynasty e Love Boat, Vegas, Hotel e Mr. Belvedere. Per le case di produzione dirette da Thomas Miller, Edward Milkis e Bob Boyett, ha composto le musiche degli episodi di Happy Days, Laverne & Shirley e Mork & Mindy.

La vita privata di Ben Lanzarone: l'amore con Ilene Graff e la figlia Nikka

Ben Lanzarone e Ilene Graff

Per quanto riguarda la vita lontano dalla musica, Lanzarone è stato sposato per 46 anni con Ilene Graff, attrice e cantante, con cui ha creato anche un forte sodalizio artistico, spaziando tra Broadway, concerti, cinema e una nomination ai Grammy per l'album insieme nel 2003. Hanno avuto anche una figlia, Nikka Graff, che ha voluto ricordare il padre con un toccante messaggio su Instagram: "Sarei sempre un gigante, perderti è incalcolabile. Sono senza parole. Forse arriveranno, ma fin quando non lo faranno, noi abbiamo la musica".