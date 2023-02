È morto Austin Majors, l’attore di NYPD Blue: “Il corpo ritrovato in un rifugio per senzatetto” È stato trovato morto Austin Majors, a Los Angeles, in un rifugio per senzatetto, si legge sui tabloid americani Mirror e TMZ: “Non si sospetta alcun omicidio ma si ritiene che possa aver ingerito una quantità fatale di fentanyl”.

A cura di Gaia Martino

L'attore Austin Majors noto per il ruolo nella serie tv statunitense NYPD Blue è morto. La notizia arriva da TMZ e dal Mirror: si legge che il giovane attore sarebbe stato ritrovato senza vita in un rifugio per senzatetto a Los Angeles. "Non si sospetta alcun omicidio ma si ritiene che possa aver ingerito una quantità fatale di fentanyl", le parole di una persona vicina ad Austin Majors al tabloid TMZ. L'autopsia sarà completata lunedì, aggiungono, così come i risultati degli esami tossicologici.

Il commento della famiglia di Austin Majors

La famiglia di Austin Majors con una dichiarazione a TMZ ha commentato la perdita: "Era un essere umano amorevole, artistico, brillante e gentile. Austin era molto felice e orgoglioso della sua carriera di attore. È stato un attivo Eagle Scout e si è diplomato Salutatorian al liceo. Si è poi laureato alla USC School of Cinematic Arts con la passione per la regia e la produzione musicale". Si legge ancora che "La sorella minore di Austin, Kali, afferma che i suoi ricordi più belli con Austin sono stati crescere sul set con lui, fare volontariato agli eventi con "Kids With a Cause" e fare zaino in spalla insieme. Austin era il tipo di figlio, fratello, nipote , e nipote che ci ha reso orgogliosi e ci mancherà profondamente per sempre".

La carriera di Austin Majors

Austin Majors, classe 1995, è diventato famoso per il ruolo di Theo Sipowicz in NYPD Blue, serie tv che lo ha visto tra i protagonisti per 7 stagioni. Era il figlio del personaggio principale della fiction, il detective Andy Sipowicz, interpretato da Dennis Franz, e il suo talento gli permise di vincere il "Young Artist Award" per la migliore interpretazione. Austin Majors ha recitato anche in "Un Natale per Caso", "Volare" e nella serie "La vita secondo Jim". Anche sua sorella Kali, nata nel 1999, è un'attrice nota per il ruolo di Baby Blues.