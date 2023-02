È morta Raquel Welch, la sex symbol americana aveva 82 anni Icona del cinema americano, attrice bellissima e nota per i suoi ruoli sexy in film di genere. Vinse un Golden Globe. Recitò anche per Eduardo De Filippo accanto a Marcello Mastroianni nell’adattamento cinematografico de “Le voci di dentro”.

È morta all'età di 82 anni la sex symbol e attrice americana Raquel Welch. Il suo nome è particolarmente legato a un film del 1966, "Un milione di anni fa", del quale fu pubblicato un poster diventato iconico che ritraeva proprio l'attrice in posa sexy su uno sfondo a tema "giurassico". Recitò anche per Eduardo De Filippo, in coppia con Marcello Mastroianni nel film "Spara più forte, più forte, non capisco", adattamento cinematografico della commedia teatrale "Le voci di dentro".

La carriera

Esordisce come attrice a 24 anni, in piccole parti, poi è al fianco di Elvis Presley in Il cantante del luna park di John Rich. Diventa nota in tutto il mondo grazie al ruolo della fatale Loana in Un milione di anni fa di Don Chaffey. Parteciperà a una serie di film di fantascienza dell'epoca di medio successo, fino poi ad affrontare più generi, come appunto la commedia. Nel 1966 viene diretta da Eduardo De Filippo nel film "Spara forte, più forte… non capisco!" (1966) di Eduardo De Filippo. Poi "Le fate" (1966) di Mauro Bolognini e "Colpo grosso alla napoletana" (1968) di Ken Annakin. Nel 1973 vince il Golden Globe come miglior attrice per il ruolo di Costanza Bonacieux nel film I tre moschettieri di Richard Lester. Nel 1977 è al fianco di Jean-Paul Belmondo per il film L'animale (1977) di Claude Zidi. Nel 1994, quando ormai mancava da oltre vent'anni dalle scene, interpretò il ruolo di se stessa nel film "Una pallottola spuntata 33⅓ – L'insulto finale". Aveva lavorato in televisione negli ultimi tempi prima del ritiro ufficiale: nel 2012 è stata nel cast di "CSI: Miami".

La vita privata

La vita privata dell'attrice. Nel 1958 sposò James Welch, dal quale divorziò dopo avere avuto due figli, una dei quali è l'attrice Tahnee Welch, nata nel 1961. Nel 1967 sposa Patrick Curtis, nipote del regista Billy Wilder. Il secondo divorzio nel 1973. Terzo matrimonio nel 1980 con il produttore André Weinfeld e ancora un divorzio nel 1990. Ultimo matrimonio con Richard Palmer nel 1999, anche da lui divorzierà nel 2009.

