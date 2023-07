È morta Andrea Evans, l’attrice delle soap “Una Vita da Vivere” e “Beautiful” aveva 66 anni È morta, a 66 anni, l’attrice Andrea Evans, da tempo malata di cancro. Era diventata nota al pubblico grazie ai numerosi ruoli in soap di successo, tra cui Una Vita da Vivere, Febbre d’amore e Beautiful.

È morta l'attrice Andrea Evans. Aveva 66 anni e da tempo era malata di cancro al seno. Era diventata nota al pubblico grazie ai numerosi ruoli in soap di successo, tra cui Una Vita da Vivere, Febbre d'amore e Beautiful. Robin Strasser, sua co-protagonista in Una Vita da Vivere, l'ha ricordata come “una donna super intelligente e calorosa", di cui ha sempre ammirato l'audacia.

La carriera di Andrea Evans

Nata nel 1957 in Illinois, Andrea Evans ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema quando era ancora al college, dopo aver partecipato ad alcuni concorsi di bellezza. All'epoca venne assunta come comparsa nel film The Fury di Brian The Palma. Negli anni successivi poi, ottenne diversi ruoli in altre produzioni, come A Low Down Dirty Shame (1994), Ice Cream Man (1995) e Hit List.

È però con il piccolo schermo che Andrea Evans raggiunge il successo negli anni Settanta e Ottanta. Ottiene prima il ruolo di Tina Lord nella soap ABC Una Vita da Vivere, di cui continua a far parte per diversi anni. Poi ottiene il ruolo di Patty Williams in Febbre d'amore e quello di Tawny Moore in Beautiful della CBS. Nel 1988 ottiene una nomination agli Emmy e due anni dopo si allontana dalle scene per quasi 10 anni. Solo successivamente spiega il motivo della scelta: era stata vittima di uno stalker. In un’intervista alla rivista People, ha affermato di aver abbandonato la sua carriera e New York quando le azioni dello stalker sono diventate sempre più violente. L'uomo le si era avvicinato nello studio di Manhattan in cui veniva girato Una Vita da vivere e che l'uomo si sarebbe tagliato i polsi sui gradini dello studio.