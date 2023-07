Morta Sabrina Giambartolomei, malattia improvvisa a 50 anni. Cucinotta: “Lasci un vuoto infinito” Sabrina Giambartolomei, produttrice e organizzatrice di eventi internazionali, è morta a soli 50 anni sabato all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove era ricoverata. “Una malattia improvvisa, non è riuscita a superarla”, ha spiegato Franco Vita, il sindaco di Nepi, sua città natale. La sua migliore amica, Maria Grazia Cucinotta, ha condiviso il suo dolore su Instagram.

Sabrina Giambartolomei, produttrice e organizzatrice di eventi, soprattutto nell'ambito dei junket internazionali, era molto nota nel mondo dello spettacolo. È morta a soli 50 anni sabato all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove era ricoverata. "Colpita da una malattia improvvisa, non è riuscita a superarla", ha spiegato in un messaggio Franco Vita, il sindaco di Nepi (Viterbo), città natale della Giambartolomei, "il mio abbraccio va al padre, al figlio e ai familiari tutti colpiti da questo improvviso lutto. Sabrina aveva appena 50 anni. Le più sentite condoglianze, mie e dell'amministrazione comunale". I funerali si svolgeranno a Nepi e diverse sono state le manifestazioni di affetto di amici e colleghi, che hanno riversato il loro cordoglio sui social.

Era la migliore amica di Maria Grazia Cucinotta, che si è lasciata andare a un messaggio su Instagram, accompagnato da uno scatto di loro due in un momento giocoso: "Ho aspettato che ti svegliassi e tutto ricominciasse tra le tue risate e gli abbracci dove ritornavi bambina e io ti stringevo forte", ha scritto la nota attrice, "invece hai continuato il tuo viaggio fuori da questo mondo, dove lasci tutti con un vuoto infinito Sabrina amore mio, amica del cuore".

"Di fronte a tutto questo, restiamo attoniti. Grazie per la tua professionalità, la tua passione, il tuo sorriso", ha scritto la Indigo Film sui suoi profili social. Registi come Davide Minnella lasciano cuori nei commenti, c'è un silenzio di smarrimento e sofferenza che accompagna il suo ricordo. Nei suoi profili professionali, si definiva una Entertainment Manager e infatti chi l'ha conosciuta bene, lavorando prevalentemente dietro le quinte, sa che l'industria dell'intrattenimento internazionale per lei non aveva segreti. Sabrina Giambartolomei ha collezionato festival e premiere con i ringraziamenti dei più grandi divi del cinema, in primis di quelli italiani. Da Paola Cortellesi a Pierfrancesco Favino passando per Paolo Sorrentino, Toni Servillo, Alessandro Borghi, Anna Ferzetti e Riccardo Milani, tutti uniti nell'omaggio a una grande donna di spettacolo (su Hollywood Reporter) che disgraziatamente ha lasciato questo mondo troppo presto.