Morta Josephine Chaplin, attrice e sesta degli 11 figli di Charlie Chaplin Josephine Chaplin, attrice e sesta degli 11 figli della leggenda del cinema Charlie Chaplin, è morta il 13 luglio a Parigi. Aveva 74 anni. Era nata dal matrimonio di Chaplin con la sua ultima moglie, Oona O’Neill. La morte risale al 13 luglio scorso, ma la comunicazione della famiglia è arrivata solo ieri sera.

Josephine Chaplin, attrice e sesta degli 11 figli della leggenda del cinema Charlie Chaplin, è morta il 13 luglio a Parigi. Aveva 74 anni. Era nata dal matrimonio di Chaplin con la sua ultima moglie, Oona O'Neill. La morte risale al 13 luglio scorso, ma la comunicazione della famiglia è arrivata solo ieri sera. I funerali di Josephine Chaplin si terranno a Parigi in una cerimonia intima, alla quale parteciperanno in forma riservata solo i familiari.

Charlie Chaplin ebbe undici figli in tutto: il primo nacque dal matrimonio con Mildred Harris, durato dal 1918 al 1920, ma il bambino, Norman Spencer, nato con gravi malformazioni, sopravvisse solo tre giorni. Ne ebbe due dalla seconda moglie Lita Grey, con cui fu sposato dal 1924 al 1927 e altri otto dalla quarta e ultima moglie Oona O'Neill, sposata nel 1942 e con cui rimase fino alla morte. Da lungo tempo risiedeva a Parigi e molti dei film che ha interpretato sono francesi.

Josephine Chaplin in braccio al papà

Nel 1978, lei e la famiglia furono coinvolti in un bizzarro piano di estorsione da parte di due uomini che rubarono il corpo e la bara di suo padre, morto in Svizzera il giorno di Natale dell'anno precedente. La famiglia si rifiutò di pagare un riscatto e i suoi resti furono recuperati 11 settimane dopo essere stati trafugati. Josephine era stata sposata con l'uomo d'affari greco Nikki Sistovaris dal 1969 fino al divorzio del 1977, poi ha vissuto con l'attore francese Maurice Ronet fino alla sua morte nel 1983. Il suo secondo marito era l'archeologo Jean-Claude Gardin: sono stati insieme dal 1989 fino alla morte di lui nel 2013.

Josephine Chaplin con il marito greco Nicholas Sistovaris

Josephine aveva recitato con Laurence Harvey in ‘Escape to the Sun' (1972) di Menahem Golan, su un gruppo di persone che tentano di lasciare l'Unione Sovietica per sfuggire all'antisemitismo e alla repressione politica. È apparsa anche al fianco di Vittorio De Sica e Maurice Ronet in ‘L'Odore delle Belve' (1972) di Richard Balducci. Poi con Liv Ullmann e Kiefer Sutherland in ‘Il ragazzo della baia' (1984) di Daniel Petrie e con Klaus Kinski in ‘Erotico Profondo', versione in lingua tedesca di Jack lo Squartatore (1976) diretta da Jesús Franco.

Sophia Loren con le figlie di Chaplin: Victoria (a dx) e Josephine (a sx)

Nel 1988, aveva interpretato Hadley Richardson, la prima moglie di Ernest Hemingway, nella miniserie in cui Stacy Keach aveva il ruolo del protagonista. Josephine Hannah Chaplin era nata a Santa Monica il 28 marzo 1949, terza degli otto figli di Charlie Chaplin e della sua quarta moglie, Oona O'Neill, attrice britannica e figlia del drammaturgo premio Nobel Eugene O'Neill. Nel celeberrimo ‘Luci della ribalta' (1952), scritto, diretto e interpretato da suo padre, Josephine appare nella scena iniziale con i fratelli Geraldine e Michael e anche in ‘La contessa di Hong Kong'. Nel 1972, era nel cast de ‘I racconti di Canterbury' di Pier Paolo Pasolini.