È morta Antonella Lualdi, lavorò con Monicelli, Scola e Gassman: l’attrice aveva 92 anni È morta Antonella Lualdi, popolare attrice del cinema italiano negli anni Cinquanta e Sessanta. Lavorò con nomi come Ettore Scola, Mario Monicelli e Vittorio Gassman. Aveva 92 anni. A darne notizia il fratello Carlo.

A cura di Elisabetta Murina

È morta Antonella Lualdi. L'attrice, nome d'arte di Antonietta De Pascale, aveva 92 anni. A farlo sapere l'Ansa, che ha contattato il fratello Carlo. Era ricoverata in un ospedale fuori Roma. Era diventata un volto popolare del cinema italiano soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta grazie ai suoi numerosi ruoli. Tra i tanti, ha recitato con Vittorio Gassman per Ettore Scola e con Mario Monicelli.

La carriera di Antonella Lualdi: i film con i grandi del cinema italiano

Nata a Beirut nel 1931 da padre italiano e madre greca, Antonietta De Pascale iniziò la sua carriera nel mondo del cinema a soli 19 anni, recitando nel film musicale Signorinella. Ma il successo arrivò negli anni Cinquanta e Sessanta, quando lavorò con diversi nomi del cinema italiano e sposò il collega Franco Interlenghi, da cui ebbe due figlie.

Antonella Lualdi e Franco Interlenghi

Tra i film più importanti della sua carriera si ricordano Cronache di poveri amanti di Carlo Lizzani accanto a Marcello Mastroianni, Gabriele Tinti, Anna Maria Ferrero e diversi progetti con il marito Interlenghi, che aveva fatto con successo I vitelloni di Federico Fellini. Tra questi, Il più comico spettacolo del mondo (1953) di Mario Mattoli, Gli innamorati (1955) di Mauro Bolognini, Padri e figli (1957) di Mario Monicelli e Giovani mariti (1958) di Mauro Bolognini, Appuntamento a Ischia (1960), Il disordine (1962), Se permettete parliamo di donne di Ettore Scola (1964), accanto a Gassman.

Le esperienze in tv e nel mondo della musica

Nel corso della sua vita non mancarono anche il mondo della televisione e quello delle riviste. Negli anni Settanta apparve sulla copertina dell'edizione italiana di Playboy, poi visse un'esperienza come cantante e anche come attrice. Recitò nella serie televisiva francese Il Commissario Corider, dove interpretò la moglie del protagonista, e incise un 45 giri.