È morta Hersha Parady a 78 anni, l’attrice de La casa nella prateria aveva un tumore al cervello L’attrice Hersha Parady si è spenta il 23 agosto. Lo annuncia il figlio Jonathan Peverall. Nella serie La casa nella prateria interpretava l’insegnante Alice Garvey.

A cura di Daniela Seclì

È morta Hersha Parady, l'attrice molto amata per il ruolo dell'insegnante Alice Garvey nella serie La casa nella prateria, aveva 78 anni. La morte è avvenuta mercoledì 23 agosto a Norfolk, in Virginia. Parady si trovava nella casa del figlio Jonathan Peverall. Quest'ultimo ha fatto sapere a The Hollywood Reporter, che sua madre aveva un tumore al cervello.

Hersha Parady era Alice Garvey ne La casa nella prateria

L'attrice Hersha Parady è entrata a far parte del cast della serie La casa nella prateria nel 1976, interpretando in un solo episodio Eliza, cognata di Charles Ingalls. Dal 1977, poi, tornò nella serie con un ruolo che mantenne fino al 1980, dunque dalla quarta alla sesta stagione. Interpretava Alice Garvey, l'insegnante della scuola di Walnut Grove. Come gli appassionati de La casa nella prateria ben sanno, la serie alternava momenti di gioia al racconto di drammi. Protagonista di uno dei momenti più drammatici della serie fu proprio il personaggio di Alice Garvey. L'insegnante moriva tragicamente in un incendio scoppiato nella scuola per ciechi, tentando di salvare gli allievi.

Carriera e vita privata di Hersha Parady

Nella vita di Hersha Parady, il lungo amore con il produttore John Peverall, da cui ebbe il figlio Jonathan che in questi giorni piange la sua morte. Nata il 25 maggio 1945 in Ohio, prima di raggiungere Los Angeles si era accostata all'arte della recitazione nei teatri locali. Dopo avere interpretato alcuni ruoli, fece il provino per vestire i panni di Caroline Ingalls nella serie La casa nella prateria, ma venne scelta l'attrice Karen Grassle. Così, nella stessa serie, interpretò prima la cognata di Charles Ingalls per un solo episodio e poi l'insegnante Alice per 35 episodi. Dopo la Casa nella Prateria ha recitato nei film Raw Courage e The Break. Inoltre, ha preso parte a numerose serie tv.