È morta Nancy Frangione, attrice americana star della soap opera Destini

A cura di Giulia Turco

È morta Nancy Frangione, l’attrice star della soap opera americana Destini (Another World, titolo originale), andata in onda negli anni ’80. Nel corso della sua carriera televisiva ha recitato anche in altre opere e telenovelas come ‘La valle dei pini’, e ‘Una vita da vivere’. È morta all’età di 70 anni, come ha fatto sapere la sua famiglia tramite i media americani.

I personaggi televisivi di Nancy Frangione

La notizia della sua scomparsa è rimbalzata sui principali taboid e magazine da Hollywood Reporter a Variety che hanno riportato la lunga carriera dell’attrice esordita negli anni ’70 con il ruolo di Tara Martin in ‘La valle dei pini’. È stato il primo ruolo per lei he negli anni ’80 sarebbe diventata una vera e propria star delle soap opera con il ruolo forse più importante, quello di Cecile de Poulignac in ‘Destini’, ricoperto fino al 1986, per poi riprenderlo nel 1995 nel corso di alcuni episodi. Indimenticabile per i fan della telenovela il triangolo amoroso con i personali Blaine (Laura Malone) e Sangy (Christopher Rich). Altre esperienze televisive, successivamente, l’hanno vista sul set nei panni di Marsha in La Tata e il ruoli secondari in Buck Rogers, Matlock e Autostop per l cielo. Al cinema, è apparsa in "Sharing Richard" del 1988 nei panni di Bonnie e in "In trappola di morte" (1990) nei panni di Maggie.

La vita privata di Nancy Frangione e il successo in Italia

L'attrice è stata sposata per alcuni anni con il collega e attore, co-protagonista di "Destini", Christopher Rich, dal quale ha avuto una figlia di nome Mariel Rich. Della sua vita privata si sa poco altro, se non che è deceduta Barnstable, la sua città natale in Massachusetts, lo scorso 18 agosto. In Italia la sua notorietà è stata legata per lo più al successo di Destini, la soap opera che è stata trasmessa per la prima volta in Italia nel 1989 su Rai 3, con alcune riprese, nel 1992 con il titolo Stagioni.