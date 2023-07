Vivere, Veronika Logan era la dottoressa Chiara Bonelli: “I fan mi chiedevano consigli medici” Veronika Logan è tornata con la mente agli anni trascorsi sul set della soap Vivere. In un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni ha condiviso i suoi ricordi e ha svelato qual è stato l’episodio più difficile da girare.

A cura di Daniela Seclì

Su Mediaset Infinity è possibile rivedere le puntate delle soap Vivere e CentoVetrine. Tv, Sorrisi e Canzoni ha intervistato l'attrice Veronika Logan, che interpretava la dottoressa Chiara Bonelli nella serie Vivere: "Mi fa un enorme piacere sapere che Vivere è in streaming, perché rappresenta un periodo felice della mia vita ed è un prodotto che non invecchia".

Vivere, i ricordi di Veronika Logan

Veronika Logan ritiene che anche oggi la soap Vivere sia indicata per tutti coloro che hanno bisogno di un po' di leggerezza: "Perché Vivere è uno "svuota-testa", come quelle palline da schiacciare per allontanare lo stress". E ha svelato il ricordo che le è rimasto più impresso degli anni vissuti sul set: "I primi tempi, quando eravamo tutti al trucco la mattina presto a ripassare le battute temendo di dimenticarle. Con tanti colleghi sono rimasta in contatto. Un minuto fa mi ha telefonato Francesca Cavallin", che nella soap interpretava Irene Monteleone.

L'episodio più difficile da girare

Veronika Logan, sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, è tornata con la mente anche a un episodio che si rivelò particolarmente difficile da girare:

Una volta in centro a Como, non ricordo se stessimo girando le scene di un matrimonio o di un funerale. Ero devastata dal mal di testa: dovevo stendermi su un muretto e i colleghi venivano a tirarmi su per ogni ciak.

L'attrice ha spiegato di soffrire di emicrania da 35 anni. Veronika Logan, infine, ha dichiarato che a differenza della rappresentazione attuale dei medici in tv, ai tempi di Vivere, i personaggi parlavano poco di medicina e molto di sentimenti: