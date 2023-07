È morta Alessandra Chicca Gobbi, la moglie di Francesco De Gregori: soffriva di un male incurabile È morta Alessandra Gobbi, la moglie di Francesco De Gregori soprannominata affettuosamente ‘Chicca’. Aveva 71 anni ed era affetta da una malattia incurabile. Il loro matrimonio procedeva da oltre 40 anni: “Senza mia moglie mi annoio”, diceva il cantautore. “E la noia mi fa paura”.

A cura di Giulia Turco

(Getty)

È morta Alessandra Chicca Gobbi, la moglie di Francesco De Gregori. Lo ha confermato l’entourage del cantautore ad Adnkronos, dopo una prima indiscrezione lanciata da Dagospia. La donna aveva 71 anni ed era affetta da una malattia incurabile. I funerali si terranno a Roma nella giornata di sabato 22 luglio.

La moglie di De Gregori soffriva di una malattia incurabile

Riservati i dettagli sulla condizione clinica della donna, la cui salute proprio negli ultimi giorni sarebbe degenerata in maniera drastica. Soffriva da tempo, comunque, di una malattia ritenuta incurabile. Nella mattinata di venerdì 21 luglio aveva iniziato a circolare la notizia che il concerto di Francesco De Gregori previsto per l'indomani sabato 22 luglio a Villa Bertelli a Forte dei Marmi sarebbe stato posticipato al 18 agosto. I motivi tuttavia non erano stato chiariti. A parlare in un primo momento dell'ipotesi di problemi personali per il cantautore romano era stato il portale Dagospia, ma solo in un secondo momento il suo entourge ha confermato la notizia dell'improvvisa morte della moglie alle agenzie di stampa.

Francesco De Gregori e la moglie Alessandra Gobbi (LaPresse)

L'amore di Francesco De Gregori per la sua Chicca

Francesco De Gregori e Alessandra Gobbi (‘Chicca' come amava affettuosamente chiamarla) si sono sposati il 10 marzo del 1978 alla presenza di Walter Veltroni testimone di nozze, ma il loro amore affonda le radici nei tempi del liceo. Dal loro matrimonio sono nati due gemelli, Marco e Federico.

Insieme gestivano una piccola azienda agricola a Sant’Angelo di Spello, in provincia di Perugia, dove producevano un pregiato olio d’oliva che ha ottenuto riconoscimenti. Il cantautore e la moglie sono stati diverse volte anche una vera e propria coppia artistica.

Tra le loro esibizioni più memorabili, c’è il duetto in omaggio a Pino Daniele sulle note di ‘Anima e Core’, sul palco dello stadio San Paolo nel 2018. “Non mi sono mai chiesto quanto potesse durare. L’ho fatto perché ero innamorato, quindi ero assolutamente convinto che saremmo rimasti insieme”, ha detto De Gregori nel 2016 a proposito del suo matrimonio, in un’intervista a Vanity Fair. “Senza mia moglie mi annoio e la noia è una delle cose che mi fa più paura”.