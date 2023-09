Donatella Versace: “Il governo di Giorgia Meloni sta limitando la libertà di amare chi si vuole” Sul palco dei Sustainable Fashion Awards della Camera Nazionale della Moda, Donatella Versace ha ribadito il suo supporto alla comunità Lgbtqia+ e ha detto la sua sul governo di Giorgia Meloni: “Stanno cercando di togliere i diritti delle persone di vivere come desiderano, stanno limitando le nostre libertà. Dobbiamo lottare”.

A cura di Sara Leombruno

Il rispetto dei diritti della comunità Lgbtqia+ è una priorità per Donatella Versace, che sul palco dei Sustainable Fashion Awards della Camera Nazionale della Moda Italiana ha raccontato i motivi personali che la spingono a supportare chi ogni giorno lotta per poter essere libero di amare e di essere chi vuole: "Avevo 11 anni quando mio fratello Gianni mi disse che era gay. Per me, questo non cambiò nulla. Lo amavo e non mi importava chi amasse", ha spiegato.

Donatella Versace sul palco con Alessandro Zan

Accompagnata da Alessandro Zan, padre del disegno di legge contro l'omotransfobia, la stilista ha detto la sua sul governo di Giorgia Meloni: "Sono qui per sostenere tutto ciò per cui lotti – ha sottolineato, rivolgendosi al deputato seduto accanto a lei – Qui in Italia, non è mai stato così importante per noi sostenere le voci delle minoranze. Il nostro governo sta cercando di togliere i diritti delle persone di vivere come desiderano, stanno limitando le nostre libertà. La libertà di camminare per strada a testa alta e senza paura, indipendentemente dall’identità. La libertà di costruire una famiglia e vivere come si desidera. La libertà di amare chi si vuole. Dobbiamo tutti lottare per la libertà".

Donatella Versace e Alessandro Zan ai Sustainable Fashion Awards 2023

Un omaggio alla memoria di Gianni Versace

Suo fratello Gianni, stilista di fama mondiale e dichiaratamente omosessuale, fu ucciso a Miami nel luglio del 1997 a causa di alcuni debiti con la criminalità organizzata calabrese. È proprio per onorare la sua memoria che l'imprenditrice – che in questi anni ha preso in eredità l'impero da lui costruito, affermandosi come una delle donne più potenti nel settore moda – ha ricevuto da Marco Mengoni l'Equality and Inclusivity Award. "In un momento in cui le persone transgender subiscono ancora terribili violenze, in un momento in cui i figli delle coppie dello stesso sesso non vengono considerati come loro figli, in un momento in cui le voci delle minoranze vengono attaccate da nuove leggi. In questo momento, abbiamo ancora molto da fare", ha proseguito, riferendosi alle recenti esternazioni di alcuni rappresentanti politici della maggioranza.

Le parole di Donatella Versace dopo il caso Federico Mollicone

Solo pochi giorni fa, ricordiamo, il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone aveva rilasciato un'intervista all’emittente televisiva di San Marino RTV sollevando non poche polemiche. Durante il colloquio, il deputato FDI aveva definito illegali le coppie gay in Italia, affermazione percepita da molti come un vero e proprio attacco ai diritti degli omosessuali: "Fin quando lo Stato italiano non avrà normato queste coppie, presentarlo come un fatto normale è sbagliato, perché non lo è", aveva detto. Dal canto suo, Donatella Versace si è detta sicura di voler continuare a battersi per la libertà, l’equità e l’inclusività ogni giorno: "I miei amici e il mio team non sono definiti dalla razza, dalla religione, dall’età, dal genere o dall’orientamento sessuale, ma dalla creatività, dall’apertura, dalla gioia e dalla gentilezza. Se fossimo tutti più comprensivi gli uni verso gli altri, che mondo straordinario sarebbe".