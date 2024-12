video suggerito

"Dò perfino ragione a Parenzo", Nathania Zevi risponde ai Pinguini Tattici Nucleari sulla canzone Burnout Nella canzone "Burnout" c'è una citazione al conduttore: "Dò perfino ragione a Parenzo". La giornalista Nathania Zevi, sua compagna, scrive al gruppo: "Vi aiuto io!".

È uscito oggi il nuovo disco dei Pinguini Tattici Nucleari, Hello World. Nella canzone "Burnout" c'è una citazione a David Parenzo, il conduttore de L'Aria che tira e de La Zanzara. Il brano affronta la condizione dello stress derivante dal successo e della popolarità, ma soprattutto dall'ossessione per i numeri a tutti i costi che spesso inficia la creatività e può addirittura sfociare in una vera e propria depressione.

Il riferimento a David Parenzo nel testo di Burnout

L'autore Riccardo Zanotti nel brano, quindi, scrive del suo mutamento: "Sto diventando vecchio […] dò perfino ragione a Parenzo". Il singolo, in rotazione radiofonica, ha ricevuto la simpatica risposta della giornalista del Tg1 Nathania Zevi, moglie di David Parenzo: "Pinguini Tattici Nucleari, io al livello di burnout di dare ragione a David Parenzo non sono mai arrivata. Vi aiuto io!". Ecco cosa dice il testo:

Vorrei la targa e non la fine di Tenco

Ormai sto diventando vecchio

e infatti mangio presto, ascolto il vento

e a volte dò perfino ragione a Parenzo

Chi è David Parenzo

Per i più giovani fan dei Pinguini Tattici Nucleari che non dovessero cogliere il riferimento, ci siamo qui noi ad aiutarli. David Parenzo è un giornalista e conduttore televisivo e radiofonico italiano. È il conduttore de L'Aria che Tira, tutti i giorni dalle 11 su La7, e co-conduttore con Giuseppe Cruciani de La Zanzara, tutti i giorni dalle 18.30 su Radio24. Ha collaborato e condotto diversi programmi come In onda su La7. È noto per la sua capacità di stimolare il dibattito, spesso utilizzando sarcasmo e ironia, soprattutto durante i pomeriggi in Radio24. Dal 2021 conduce il podcast "La variante Parenzo". Nel 2023 ha pubblicato il libro "Ebreo giudeo naso adunco: tutto quello che c'è da sapere sugli ebrei ma non avete mai osato chiedere". Ha quattro figli, tre dei quali nati dal rapporto con Nathania Zevi.