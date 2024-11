A L’Aria che tira Terranova: “Non sono antifascista”, Pedullà abbandona lo studio

video suggerito

Che aria tira a L'Aria che tira? Nella puntata di lunedì 18 novembre del programma condotto da David Parenzo ci sono ospiti l'onorevole Riccardo Magi, il senatore Maurizio Gasparri, la giornalista Annalisa Terranova, Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it e, in collegamento, il parlamentare europeo pentastellato Gaetano Pedullà. Il fattaccio accade quando, nel commentare l'inchiesta Gioventù Meloniana, Francesco Cancellato invita Annalisa Terranova a dichiararsi "antifascista" perché "non c'è nessun problema". La giornalista di Libero si rifiuta e a quel punto il parlamentare europeo Pedullà lascia lo studio.

"L'antifascismo ha ucciso persone che conoscevo e che erano mie amiche. Non avrete mai da me la professione dell'antifascismo, perché è diventata ormai una religione. È importante invece riconoscersi nei principi democratici di libertà e uguaglianza". Queste le parole di Annalisa Terranova sulla "dichiarazione di antifascista". Parole che hanno spinto Gaetano Pedullà a interrompere il collegamento invitando, peraltro, David Parenzo a "non invitare più" Annalisa Terranova.

Vado via perché ho difficoltà a parlare con chi ha difficoltà a dichiararsi antifascista. Su questa questione va chiarito il campo. Chi ha certe nostalgie – ecco perché difende Del Mastro e la deriva a cui stiamo assistendo in questo paese – ma è giunto il momento che con un certo modo di ragionare, ci sono persone come me che non vogliono nulla da avere a che fare. Penso che la Terranova debba fare un ragionamento più approfondito sull'antifascismo. È il momento che chi non la pensa così, parli coi suoi. Ci sono persone che con questo tipo di ragionamento, che è la fine della libertà, non si può discutere. Continui a scrivere sul suo giornale bellissimo che prende i fondi dello Stato. Si metta un po' di coscienza avanti, se ce l'ha.

Annalisa Terranova riprende la parola dopo la fine del collegamento: "Avete assistito a un caso eclatante, dopodiché se non mi vuoi più invitare, non è che mi taglio le vene". David Parenzo assicura: "Non ho detto che non voglio più invitarti". Riccardo Magi ci scherza su: "Questo cos'è? Vittimismo preventivo".