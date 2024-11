video suggerito

Paolo Del Debbio bestemmia in diretta a Dritto e Rovescio: "Ma cosa c'entra?" Nella puntata del 21 novembre a Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio si è lasciato scappare una bestemmia in diretta dopo le parole della senatrice Laura Boldrini.

Nella puntata del 21 novembre a Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio si è lasciato scappare una bestemmia in diretta. Durante il segmento dedicato alle proteste studentesche e alle liti dialettiche (e non) tra gli studenti di Azione Universitaria e i collettivi di Cambiare Rotta, il conduttore ha commentato le parole della senatrice Laura Boldrini: "Io la ringrazio che lei ci concede sempre le interviste, ma che cosa ca**o c'entrano i ragazzi di Azione con i fascisti?". Poi la scivolata: "Ma Dio C***". E ancora: "L'unica questione fascista che esiste in Italia si chiama Casapound".

La bestemmia in studio

Il dibattito si è acceso dopo gli scontri all'Università La Sapienza tra i due gruppi contrapposti, Azione Universitaria e Cambiare Rotta. Alcuni studenti di destra stavano facendo volantinaggio mentre gli studenti collettivi hanno tentato di impedirglielo al grido di "Fuori i fascisti dall'Università". In questo contesto, dopo un servizio che ha incluso anche le parole della senatrice Laura Boldrini che hanno scatenato l'ira di Paolo Del Debbio: "Strappare un volantino?", ha dichiarato Boldrini, "Mi sembra assolutamente legittimo, non mi sembra che sia reato". A quel punto, Paolo Del Debbio ha commentato:

Signora Boldrini, io la ringrazio che lei ci concede sempre le interviste, ma che cosa ca**o c'entrano i ragazzi di Azione Universitaria con i fascisti? Si può eventualmente combattere un presunto fascismo con atti fascisti come quello di non far parlare in una squadra? Lo faccia per Ricci che è una persona ragionevole, vedevo che soffriva mentre lei parlava. Ma Dio c***.

L'eurodeputato Ricci, in studio, si è detto infatti non d'accordo con le parole di Laura Boldrini. Successivamente, Paolo Del Debbio ha ripreso: "L'unica questione fascista in Italia è Casapound. Non c'entra nulla con Azione Universitaria".