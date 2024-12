video suggerito

Il M5S torna alle origini: “Trattamenti inaccettabili da Parenzo e Vespa, non andremo più in tv” Una nota del movimento fondato da Beppe Grillo accusa le trasmissioni di David Parenzo, L’aria che tira, e di Bruno Vespa, Porta a Porta, di “trattamenti inaccettabili”. E la minaccia di un “ritorno alle origini”: “Non andremo più in tv”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Movimento Cinquestelle torna alle origini. Niente più televisione. Una nota del movimento fondato da Beppe Grillo accusa le trasmissioni di David Parenzo, L'aria che tira, e di Bruno Vespa, Porta a Porta, di "trattamenti inaccettabili". Sulla lente del partito, quello che è successo questa mattina nel corso della trasmissione di La7 tra la senatrice Alessandra Maiorino e il giornalista di Libero, Alessandro Gonzato: "Quando riesce a gestire, io non ritorno in trasmissione. Finché non viene gestita in Maniera educata il Movimento Cinquestelle non ci sarà più".

Il comunicato del Movimento Cinquestelle

Nella nota diffusa oggi, il M5S punta il dito contro David Parenzo e Bruno Vespa, rispettivamente conduttori de L’Aria che Tira su La7 e Porta a Porta su Rai 1, denunciando episodi che definisce "intollerabili" e "disonesti". L’accusa più diretta riguarda quanto accaduto stamattina a L’Aria che Tira, dove la senatrice Alessandra Maiorino è stata, si legge nella nota, "sistematicamente interrotta e ostacolata nel rispondere". Secondo il M5S, il giornalista Alessandro Gonzato avrebbe adottato "atteggiamenti maleducati e arroganti", costringendo la rappresentante del movimento ad abbandonare lo studio per protesta. Non manca la stoccata al conduttore Parenzo: "La sua incapacità di moderare e garantire il rispetto delle regole del confronto ha ulteriormente aggravato la situazione, minando la credibilità del programma come spazio di discussione pluralista e rispettosa".

L'attacco a Bruno Vespa

La nota prosegue sottolineando l'atteggiamento di Bruno Vespa: "Altrettanto grave il comportamento che Bruno Vespa ha tenuto ieri sera con il nostro senatore Ettore Licheri ospite di Porta a Porta. Abbandonando il suo ruolo imparziale di conduttore e vestendo i panni a lui più consoni di grancassa governativa, Vespa ha fatto contattare il Ministero della Difesa nel tentativo di confutare agli occhi dei telespettatori le argomentazioni oggettive di Licheri sul definanziamento in manovra del fondo automotive a favore degli investimenti in armamenti, peraltro confermate da autorevoli testate economiche. Tentativo disonesto perché è ovvio che in manovra non c'è una norma che esplicita questo giroconto, ma se in un bilancio spiccano miliardi tolti da una voce di spesa e aggiunti su un'altra non serve nessuna conferma ministeriale per certificare l'evidenza".