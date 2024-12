video suggerito

David Parenzo contro Heather Parisi e la posizione no vax: "Occupati di ballare e non dirmi come curarmi" David Parenzo ha aperto la puntata de L'aria che tira del 12 dicembre con la canzone Cicale di Heather Parisi. Ma non è per un omaggio: "Cara Heather, occupati di ballare e non fare la scienziata no vax".

David Parenzo ha aperto la puntata de L'aria che tira del 12 dicembre con la canzone Cicale di Heather Parisi. Il motivo? Non si tratta di un omaggio. Il conduttore ha voluto replicare a un tweet nel quale la ballerina lo attaccava sulla questione delle multe condonate ai no vax. La reazione del conduttore: "Cara Heather io non mi occupo di scienza perché faccio il giornalista, tu non dirci come curarci perché non ne capisci nulla".

Il tweet di Heather Parisi e la replica di David Parenzo

David Parenzo ha letto il tweet che Heather Parisi ha scritto contro David Parenzo:

La grandissima Heather Parisi guardate cosa scrive contro di me? David Parenzo è l'esempio perfetto di chi veramente sono i fascisti ai giorni notstri. Modesto consiglio: invece di rosicare per avere avuto torto per l'ennesima volta, controlla di non aver avuto strascico per qualche vaccino. Noi non dimentichiamo.

Poi ha contrattaccato: "Questo lo scrive la grandissima scienziata no vax Heather Parisi. Cara Heather, noi non ti dimentichiamo neanche noi perché sei una ballerina e cantante straordinaria, ma cara Heather io non mi occupo di scienza perché faccio il giornalista, tu non dirci come curarci perché non ne capisci nulla".

Il terreno di scontro è ovviamente la "grazia" per i No Vax che evidentemente non fa litigare solo David Parenzo ed Heather Parisi, ma anche l'intero sistema Paese e d'altronde la stessa maggioranza che non pare sulla stessa lunghezza d'onda su questa nuova misura. Si tratta del decreto Milleproroghe, che ha ottenuto il via libera in Consiglio dei ministri, con il quale il governo Meloni stabilisce l'annullamento delle multe da 100 euro emesse contro quanti non hanno ottemperato l’obbligo vaccinale durante la pandemia Covid. Si attesta che le multe elevate sono state più di 1.8 milioni per un gettito che corrisponderebbe a 180 milioni di euro.