video suggerito

“Il sionismo è una mer*a!”, l’imprevisto in diretta a L’Aria Che Tira e la reazione di Parenzo: “Abbiamo beccato momento topico” Il delizioso momento in diretta a L’Aria che Tira con David Parenzo che si collega in diretta dalla piazza di Bologna: “Mi confermi che c’è un clima sereno?” mentre dal megafono un capocorteo urla: “Il sionismo è una mer*a!”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un momento davvero divertente a L'Aria Che Tira, la trasmissione condotta tutti i giorni da David Parenzo su La7 dalle 11 fino al telegiornale delle 13. Mentre le telecamere seguivano in diretta la manifestazione di Bologna del No Meloni Day, il conduttore ha commentato: "È una manifestazione di studenti, mi sembra non violenta". Ma proprio in quel momento uno degli animatori del corteo ha gridato "Il sionismo è una mer*a!". Risate in studio e Parenzo che ammette: : "Va beh… abbiamo beccato proprio il momento topico della manifestazione…". Francesco Giubilei, presente in studio, scherza: "Questa diventa virale…".

"Mi confermi che c'è un clima sereno?", poi l'insulto al sionismo

"Mi confermi che lì c'è un clima sereno?", aveva esordito David Parenzo aprendo la diretta da Bologna con l'inviata Isabella Ciotti. Dopo pochi minuti, quasi come se fosse il frutto di una sceneggiatura perfetta, arriva l'insulto e il conduttore, che un secondo prima aveva sottolineato il clima "amichevole" della manifestazione. Tra gli ospiti intervenuti in puntata, oltre a Francesco Giubilei anche Elly Schlein e Giuseppe Conte in collegamento dalla piazza di Terni, Augusto Minzolini, Daniela Preziosi e Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia (per la prima volta ospite de L'Aria che Tira) e Paolo Romano del Partito Democratico.

Una commedia degli equivoci

È stato un momento paradossale, ironico, quasi da commedia degli equivoci. Lo abbiamo già scritto in passato, siamo costretti a ripeterci: L’Aria che Tira conferma ancora una volta la sua natura di osservatorio puntuale su attualità e politica, grazie alla sua capacità di coprire le principali zone d'Italia dove i fatti accadono. Non ultimo, David Parenzo maestro nell'arte di cogliere l'imprevisto in diretta. E mentre lo studio senza imbarazzi si scioglie in una risata o in una battuta, la scenetta del corteo a Bologna diventa sintesi perfetta di una certa imprevedibilità "all'italiana".