Disavventura per per Arianna e Valerio di Temptation: “Pensavano le avessi messo le mani addosso”

Le Maldive dovevano essere il coronamento del loro amore, nato sotto i riflettori di Temptation Island dopo l'addio di lui alla storica ex Sarah Esposito. E invece, per Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri, il viaggio si è trasformato in una disavventura chiara e tonda. Una sequenza di eventi surreali che ha portato la coppia a un passo dal carcere, tutto a causa di un enorme malinteso con le autorità locali.

Il dramma in volo: l’attacco di panico di Arianna

Il viaggio era iniziato sotto i migliori auspici, ma il passaggio su un piccolo volo interno per raggiungere l'atollo di destinazione ha innescato la crisi. Arianna soffre infatti di emetofobia, una paura patologica del vomito che, in situazioni di stress, può scatenare reazioni incontrollate. "C'erano turbolenze e l'aereo non era stabile", ha raccontato Ciaffaroni sui social. Il punto di rottura è arrivato quando un passeggero seduto accanto a loro ha accusato un malore: "Lì succede il panico. Arianna ha avuto un attacco di panico, la sua testa non funzionava più". Una volta atterrati per uno scalo tecnico, la situazione è degenerata. Mercuri, in preda al terrore, è scesa di corsa dal velivolo iniziando a correre sulla pista d'atterraggio, inseguita dal personale di terra: "Correvo in mezzo alla sabbia, lontana da tutti, gridavo che non sarei mai più risalita su quell'aereo".

L'intervento della polizia: "Volevano arrestarmi"

Mentre l'ex tentatrice scappava tra le dune vicine alla pista, il suo ocmpagno è rimasto bloccato a bordo, circondato dal personale di sicurezza che ha interpretato malissimo la scena. Vedendo la ragazza fuggire disperata, le autorità hanno sospettato una violenza domestica. “Pensavano che le avessi messo le mani addosso”, ha rivelato Ciaffaroni ancora scosso. E ancora: "Dopo 45 minuti è arrivata la polizia locale, volevano arrestarmi. C'era questo poliziotto con le manette in mano che mi puntava". Solo l'intervento provvidenziale di un addetto alla sicurezza, che ha compreso la natura della crisi, ha evitato il peggio. Nonostante il chiarimento, la ragazza si è rifiutata categoricamente di rimettere piede su qualsiasi aereo, costringendo la coppia ad abbandonare l'idea di raggiungere il resort di lusso originariamente prenotato.