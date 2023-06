“Dillo all’avvocato”, la reazione della cognata di J-Ax al dissing di Luis Sal contro Fedez Jill Nizzotti, moglie di Grido, fratello di J-Ax, condivide la parte più popolare del video di dissing di Luis Sal contro Fedez, l’ormai arcinoto “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”. E alla Instagram story aggiunge una strofa della canzone “Karma” di Taylor Swift.

A cura di Stefania Rocco

Il dissing realizzato da Luis Sal contro Fedez è tra i contenuti video più visti della settimana. Con un filmato caricato sul profilo Youtube del canale dedicato al podcast Muschio Selvaggio, il celebre youtuber ha raccontato la sua versione dei fatti a proposito della scelta di divorziare professionalmente da Fedez, fino a quel momento socio e amico. Una parte del filmato, in particolare, è diventata virale: quella che vede Luis fare il verso a Fedez con l’ormai arcinoto “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.

La story Jill Nizzotti sul dissing tra Luis Sal e Fedez

Quei pochi secondi sono diventati talmente popolari da avere fatto il giro dei social. Migliaia sono i meme ispirati da Luis, ancora più numerose le condivisioni social ottenute da quello spezzone del filmato. A ricondividerlo, a sorpresa, è arrivata anche Jill Nizzotti, moglie di Grido, fratello di J-Ax. Come evidenziato da Very Inutil People, Jill ha postato il filmato tra le sue Instagram story. Ma non si è limitata alla condivisione: la donna ha aggiunto alla story una strofa del testo della versione remix della canzone “Karma” di Taylor Swift con Ice Spice.

La versione di Luis Tal sul divorzio professionale da Fedez

“Già si parlava abbastanza di Fedez. Quello non doveva essere un altro luogo in cui si parlava di lui. Glielo faccio notare da amico tante volte, in tanti modi. Glielo fanno notare i commentatori, dicendo che interrompeva sempre, ma ninta…Non mi sentivo più parte del progetto, né nella parte creativa né in quella esecutiva”, aveva raccontato Luis Sal nel video che ha reso noti i motivi della sua uscita da Muschio Selvaggio. “Gli ho spiegato che sentivo di essermi fatto carico di tutto senza alcun supporto da parte sua, ci siamo accordati per prenderci una pausa, ma dopo poche settimane mi ha scritto un messaggio in cui mi annunciava di non voler più fare parte del progetto, che sentiva più di Fedez che non di Luis… Ci sono rimasto malissimo”, la replica di Fedez.