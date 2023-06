Luis Sal aleggia su Love Mi: il cartello “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato” e la reazione di Fedez Martedì 27 giugno si è tenuto il concerto Love Mi. Un dettaglio non è passato inosservato. In platea è spiccato un cartello con la scritta “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”. Il commento di Fedez.

A cura di Daniela Seclì

Si è tenuto martedì 27 giugno, Love Mi, il concerto di beneficenza organizzato da Fedez. Sul palco tantissimi artisti, che hanno proposto i loro brani di successo facendo cantare la platea. Alcuni dei presenti avevano trascorso la notte in Piazza Duomo per non perdere il posto in prima fila. Nonostante il fiume di gente, un dettaglio non è passato inosservato.

Love Mi, il cartello "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato"

C'è chi ha pensato di andare ad assistere al Love Mi portando con sé un "simpatico" cartello per Fedez. In platea, infatti, è spiccata la scritta: "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato". Un cartello che è stato notato non solo dai presenti, ma anche da coloro che assistevano al concerto dal divano di casa. Il riferimento è chiaro. La frase è diventata un tormentone dopo essere stata pronunciata da Luis Sal nel video in cui annunciava i motivi della fine dell'amicizia e del legame professionale con Fedez:

Dice cose non vere su di me. Mi trovo nelle condizioni di dovermi difendere da una narrativa della quale non avrei voluto far parte nemmeno nel privato, far parte di un giochino che Federico è molto bravo a fare e a cui io non voglio giocare. Basta: dillo alla mamma, dillo all'avvocato.

La reazione di Fedez alla vista del cartello

Nel corso del concerto ci sono stati alcuni problemi tecnici. Fedez, che era già pronto a cantare un'altra sua canzone, si è visto costretto a fermarsi per qualche secondo. Mentre provava a intrattenere il pubblico, si è guardato intorno e ha visto il cartello con la scritta "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato", in cui ha chiaramente riconosciuto il tormentone lanciato dall'ex amico Luis Sal. L'artista non si è scomposto e ha commentato: "Grazie del cartello, l'ho visto. Grazie". Poi, il problema tecnico è rientrato e, quindi, Fedez ha potuto riprendere il concerto.