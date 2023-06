Lite tra Fedez e Luis Sal, mamma Annamaria Berrinzaghi rompe il silenzio Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, replica alle accuse rivolte da Luis Sal al figlio Fedez rievocando una scena della prima stagione della serie Ferragnez.

A cura di Stefania Rocco

Annamaria Berrinzaghi rompe il silenzio zio dopo le accuse lanciata da Luis Sal al figlio Fedez. La donna, madre del rapper detta Tatiana, ha pubblicato una Instagram story che fa riferimento proprio alle dichiarazioni del popolare YouTuber a proposito della decisione di lasciare il podcast Muschio Selvaggio. “Aveva ragione la mia mamma”, è la frase sibillina pubblicata da Tatiana, un frecciatina che solo chi ha visto la prima stagione della serie dedicata ai Ferragnez è riuscito a cogliere.

Che cosa aveva detto la nonna di Fedez di Luis Sal

In una scena della prima stagione della serie The Ferragnez, Luciana, la nonna di Fedez e madre di Tatiana, “legge le carte” al nipote, rivelandogli che un amico lo avrebbe tradito. “Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, c’è proprio l’affetto di mezzo. Lui è un tuo amico. Stai attento. Purtroppo non devi avere amici vuol dire, tu non li devi avere”, aveva detto nonna Luciana al nipote, all’epoca già in aperta rottura con alcuni tra i suoi amici storici. Solo il legame con Luis era rimasto intatto, tanto che fu proprio Fedez a farglielo notare: “Eh ma che scatole. Amici già non ne ho. Ne ho solo uno. Che bello. Ma riusciamo a capire chi è?”. “Ma sempre uno ne hai. Io lo vedo già perché quando l’ho visto lo ho capito”, aveva insistito nonna Luciana. A quel punto, era stato proprio Fedez a fare il nome di Luis: “Ho capito chi è, dice che è Luis”.

La storia della madre di Fedez riferita a Luis Sal

La versione di Luis Sal sulla lite con Fedez

Luis, pubblicando un video sul canale YouTube di Muschio Selvaggio, ha finalmente detto la sua a proposito della scelta di abbandonare il podcast. Lo YouTuber sostiene di avere deciso di abbandonare il progetto perché eccessivamente sbilanciato sulla figura di Federico. Il filmato dura appena 4 minuti ma è potentissimo tanto da avere spinto Fedez a passare al contrattacco. Decine già i meme tratti del video di Sal. In un momento del filmato, in particolare, Luis consiglia all’ex amico di rivolgersi proprio alla madre manager. “Dillo alla mamma. Dillo all’avvocato”, fa il verso a Federico. Proprio per questo, probabilmente, mamma Tatiana ha deciso di intervenire.