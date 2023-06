Dario Fabbri sorprende Mentana, commenta in tv la guerra in Russia nel giorno delle sue nozze “Oltre a Vladimir Putin c’è un altro uomo che oggi vacilla per il tradimento di evgeny Prigozhin”. Così ha scritto Enrico Mentana sui social riferendosi al collega Dario Fabbri, direttore di Domino, che oggi si sposa ma che si è comunque presentato in collegamento tv per commentare gli sviluppi della situazione in Russia.

A cura di Elisabetta Murina

Al centro dei programmi di informazione di oggi, sabato 24 giugno, c'è la notizia del rischio di guerra civile in Russia. Evgenij Prigozhin, capo del gruppo mercenario Wagner, ha annunciato di essere giunto a Rostov, varcando quindi il confine russo e prendendo il controllo sui militari. Tra coloro che hanno affrontato l'argomento, con collegamenti televisivi e post sui social, c'è anche Enrico Mentana, direttore del tg La 7. Questa volta il giornalista si è voluto soffermare anche su un aspetto ironico, chiamando in causa Dario Fabbri, suo fedele collaboratore e direttore della rivista Domino, che proprio oggi si sposa ma che inaspettatamente si è presentato in diretta.

Il post di Enrico Mentana

Contro ogni aspettativa, nonostante oggi sia il giorno delle sue nozze, Dario Fabbri è apparso in collegamento per commentare gli ultimi sviluppi della situazione in Russia. È su questo aspetto che Mentana ha voluto ironizzare, chiedendosi appunto cosa avrebbe scelto il collega, volto cardine dei suoi speciali sulla guerra, in una giornata così particolare. "Oltre a Vladimir Putin c'è un altro uomo che oggi vacilla per il tradimento di evgeny Prigozhin", ha scritto il direttore del Tg La7.

Poi ha spiegato meglio: "Si tratta di Dario Fabbri, che molti aspettavano per le 17 di oggi a commentare, come nei primi 100 giorni di guerra, gli sviluppi dell'insurrezione del capo di Wagner. Senonché proprio oggi, e proprio alle 17, Fabbri è chiamato a pronunciare il fatidico ‘sì’ davanti all’altare. Il dilemma è lacerante: Wagner o Mendelssohn?"